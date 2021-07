Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk az EU-t. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk...","id":"20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52380878-5e31-4a4e-a5c7-cec71fbd9e7a","keywords":null,"link":"/360/20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","timestamp":"2021. július. 01. 08:00","title":"Radar360: Jönnek az újabb lazítások és a 355-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében, hogy visszafogják az építőanyagok drágulását.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében...","id":"20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb8155-6474-4ebb-90ba-26cf66f7f86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","timestamp":"2021. július. 02. 07:37","title":"Orbán: Korlátozzuk az építőipari anyagok kivitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérvényezték az egészségügyi szakdolgozók a jövő év elején esedékes béremelésük előbbre hozását – írja a Népszava. ","shortLead":"Hiába kérvényezték az egészségügyi szakdolgozók a jövő év elején esedékes béremelésük előbbre hozását – írja...","id":"20210701_egeszsegugyi_szakdolgozok_beremeles_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf950ca-a965-4f11-aaff-8384c08f3d26","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_egeszsegugyi_szakdolgozok_beremeles_emmi","timestamp":"2021. július. 01. 08:47","title":"Visszautasította az egészségügyi szakdolgozók kéréseit az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","shortLead":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","id":"20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9518f50-7dab-4b1d-aa2f-b17542941928","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","timestamp":"2021. június. 30. 17:11","title":"Frissítették a digitális Covid-igazolványt, már mutatja a kapott vakcina típusát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","shortLead":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","id":"20210701_marco_rossi_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb241e7-2d09-42af-b533-2de1e86414a4","keywords":null,"link":"/sport/20210701_marco_rossi_foci_eb","timestamp":"2021. július. 01. 15:29","title":"Marco Rossi: Egy válogatott és két topligás csapat is megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]