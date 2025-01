Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves férfi két gyerek édesapja volt. ","shortLead":"A 34 éves férfi két gyerek édesapja volt. ","id":"20250102_letavertes-tuzijatek-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e.jpg","index":0,"item":"6d88bdb6-10bb-4b77-86d3-08417c948d51","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_letavertes-tuzijatek-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 02. 10:36","title":"Engedélyköteles tűzijáték okozhatta a szilveszteri halálos balesetet Létavértesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak szinte semmire. Ami korábban sem volt könnyű, most még nehezebb, hiszen 2010 óta a NER sok területen törvényesítette is a lopást, a célzott közpénzherdálást. Mégis, Magyar Péter is elszámoltatást tervez: a kishalaknak immunitást ígér, de több ezer, milliárdossá vált embert számonkérne: mibű’?","shortLead":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak...","id":"20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979.jpg","index":0,"item":"ca3802b5-256f-48e6-b298-19fa6268b077","keywords":null,"link":"/360/20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","timestamp":"2025. január. 02. 14:32","title":"Magyar Péter elszámoltatási programja: nem csak börtönválogatottal fenyeget, stadionnyi embert vonna kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közvetlenül karácsony előtt engedték haza a színésznőt három hónap után.","shortLead":"Közvetlenül karácsony előtt engedték haza a színésznőt három hónap után.","id":"20250103_Elhagyhatta-a-korhazat-az-autobalesetben-megserult-Sallai-Nora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"aa38d115-5bcf-440c-9666-bb3d9924b477","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Elhagyhatta-a-korhazat-az-autobalesetben-megserult-Sallai-Nora","timestamp":"2025. január. 03. 07:30","title":"Elhagyhatta a kórházat az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja a január 2-án nyolcvanéves Haraszti Miklós. Az egykori ellenálló, volt SZDSZ-es politikus egy színes forradalom esélyét látja a mai Magyarországon.","shortLead":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja...","id":"20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982.jpg","index":0,"item":"b93b9403-8f8e-48dd-8bce-ef10d25acf48","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Haraszti Miklós: Minden kleptokrácia az arany vécékefén bukott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással számoltak.","shortLead":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással...","id":"20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84.jpg","index":0,"item":"5f2bba08-7e05-4116-ac82-a14aff4317f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","timestamp":"2025. január. 01. 16:27","title":"Cáfolja a kormány, hogy előrehozott választást terveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novemberben az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé 2,3 százalékkal meghaladta azt.","shortLead":"Novemberben az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé...","id":"20250103_Kevesebb-magyar-termek-fogyott-a-vilagban-mig-mi-tobbet-vasaroltunk-kulfoldrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43.jpg","index":0,"item":"e1a35c61-dcea-4028-8a30-9cb59946d01d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Kevesebb-magyar-termek-fogyott-a-vilagban-mig-mi-tobbet-vasaroltunk-kulfoldrol","timestamp":"2025. január. 03. 08:35","title":"Kevesebb magyar termék fogyott a világban, míg mi többet vásároltunk külföldről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","shortLead":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","id":"20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56.jpg","index":0,"item":"80959ca9-7aa5-47d8-8198-034b4bbe1800","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","timestamp":"2025. január. 02. 05:58","title":"Lassan felszakad a köd, erős szelet kapunk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]