[{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vaklárma volt a bombariadó.","shortLead":"Vaklárma volt a bombariadó.","id":"20241229_Nyomozast-rendeltek-el-a-Balnat-ert-bombafenyegetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd.jpg","index":0,"item":"31e5164e-a5cd-4547-898d-75e0ffe1c893","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Nyomozast-rendeltek-el-a-Balnat-ert-bombafenyegetes-utan","timestamp":"2024. december. 29. 11:22","title":"Nyomozást rendeltek el a Bálnát ért bombafenyegetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574ea1d2-761e-4925-b9d0-ed108da136fd","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Augusztus vége óta nem jár állami lakhatási támogatás több ezer kárpátaljai menekültnek. Vannak, akik alkalmi munkából ki tudják termelni a lakbért, másoknak a Máltai Szeretetszolgálat továbbra is finanszírozza a lakhatást, de rengetegen tűnnek el nyomtalanul a rendszerből, és olyanokról is hallani, akik arra kényszerültek, hogy visszatérjenek Kárpátaljára. Az utóbbi négy hónapban több érintett családdal és szállásadóval maradtunk kapcsolatban, hogy megtudjuk, hogyan élnek túl. Három helyszín, három különböző sors. ","shortLead":"Augusztus vége óta nem jár állami lakhatási támogatás több ezer kárpátaljai menekültnek. Vannak, akik alkalmi munkából...","id":"20241228_karpataljai-menekultek-ukrajnai-haboru-tamogatas-maltai-szeretetszolgalat-lakhatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574ea1d2-761e-4925-b9d0-ed108da136fd.jpg","index":0,"item":"a2c8a2bb-0999-4617-8380-7c4b1c0c4194","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_karpataljai-menekultek-ukrajnai-haboru-tamogatas-maltai-szeretetszolgalat-lakhatas-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"„Nincs még egy ország, ahol különbséget tesznek menekült és menekült között” – hogyan élnek az állami támogatástól elesett kárpátaljai menekültek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk második része.","shortLead":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek...","id":"20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1.jpg","index":0,"item":"e1f4e6f7-20dc-4e27-9cd5-75bb6e29353b","keywords":null,"link":"/360/20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","timestamp":"2024. december. 29. 17:00","title":"Maga a társadalom beszél sok hangon át: Csalog Zsolt dokuportréi máig hatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért.","shortLead":"A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért.","id":"20241229_Hajlando-a-fegyverletetelre-a-kurd-lazadok-25-eve-bebortonzott-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"84fe7bc5-f043-4e5a-a613-aa9f76ae8632","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Hajlando-a-fegyverletetelre-a-kurd-lazadok-25-eve-bebortonzott-vezere","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Hajlandó a fegyverletételre a kurd lázadók 25 éve bebörtönzött vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","shortLead":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","id":"20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"88d4c9ab-5a98-460a-8f26-1ab2fdd25307","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","timestamp":"2024. december. 28. 19:02","title":"„A mai támadás bizonyosan orosz eredetű” – hackerek léptek akcióba Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország történelmének egyik legbefolyásosabb politikusaként emlékezett meg a volt elnökről.","shortLead":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország...","id":"20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e.jpg","index":0,"item":"f76f4909-fd8a-4d52-b54c-be494fe41c91","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","timestamp":"2024. december. 30. 07:58","title":"Donald Trump és Joe Biden is az elhunyt Jimmy Cartert méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362fb982-0ffd-44b1-bf20-0f9e35b95856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ebben utalások vannak a történelmi Nagy-Magyarországra.","shortLead":"Szerinte ebben utalások vannak a történelmi Nagy-Magyarországra.","id":"20241229_Kiakadt-a-horvat-kulugyminiszter-amiert-Magyarorszag-atlaszt-kapott-karacsonyra-a-magyar-NATO-nagykovettol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362fb982-0ffd-44b1-bf20-0f9e35b95856.jpg","index":0,"item":"8807f5c7-dbb9-4f0e-9422-78109400e25a","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kiakadt-a-horvat-kulugyminiszter-amiert-Magyarorszag-atlaszt-kapott-karacsonyra-a-magyar-NATO-nagykovettol","timestamp":"2024. december. 29. 10:38","title":"Kiakadt a horvát külügyminiszter, amiért Magyarország-atlaszt kapott karácsonyra a magyar NATO-nagykövettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]