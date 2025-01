Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e","c_author":"Feledi Márton","category":"360","description":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő nagyvállalkozássá. Mitől ilyen jók ebben a baltiak?","shortLead":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő...","id":"20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e.jpg","index":0,"item":"7d1c8962-93c3-4cbe-8d85-60f9f7824228","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","timestamp":"2025. január. 04. 13:30","title":"Ha a baltiaknak sikerül, nekünk miért nem? Sikeres startupok nyomában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és a tudatosság.","shortLead":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és...","id":"20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e.jpg","index":0,"item":"b844a100-8eb0-4697-ac98-6a48a254d200","keywords":null,"link":"/elet/20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","timestamp":"2025. január. 05. 05:50","title":"20 évvel fiatalabbnak tűnnek a koruknál azok, akik mindennap odafigyelnek erre a 10 dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","shortLead":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","id":"20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1.jpg","index":0,"item":"db50bbab-7d48-4f53-8df6-903e8456fccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","timestamp":"2025. január. 05. 15:31","title":"Kigyulladt egy Boeing futóműve felszállás közben Melbourne-ben, tűzoltók oltották el a lángokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","shortLead":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","id":"20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9.jpg","index":0,"item":"fe1c408b-8d1f-49c8-a16e-4efd3a09a8bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","timestamp":"2025. január. 05. 07:21","title":"A csehek tényleg megcsinálták méregdrága szuperautójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A magyar állami energiacég kivásárolja a német E.On-t Románia második legnagyobb gázcégéből. A helyi félelmek szerint, ha az üzlet lezárul, az MVM orosz gázzal fogja ellátni az ország háztartásainak csaknem felét, és ezzel nagyban erősödik Moszkva befolyása Bukarestben. A tranzakció 2025 első felében zárulhat, de még elkaszálhatják. Ennek az esélyét erősítheti az a sürgősségi rendelet, mellyel a román kormány megakadályozhatja a stratégiai fontosságú vállalatok “ellenséges” átvételét.","shortLead":"A magyar állami energiacég kivásárolja a német E.On-t Románia második legnagyobb gázcégéből. A helyi félelmek szerint...","id":"20250106_MVM-eon-Romania-gaz-energia-szolgaltato-Orban-Putyin-haztartas-felvasarlas-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047.jpg","index":0,"item":"6065d788-2087-42f3-851b-d73632bc2716","keywords":null,"link":"/360/20250106_MVM-eon-Romania-gaz-energia-szolgaltato-Orban-Putyin-haztartas-felvasarlas-magyar","timestamp":"2025. január. 06. 09:30","title":"MVM-terjeszkedés Romániában: a helyiek szerint Orbán most tolja be az országba Putyin trójai falovát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát, úgy döntött: a jövőt megtartja magának. Yuval Noah Harari izraeli történész új okoskönyvében az információs hálózatok fejlődését vizsgálva arra jut, lehet, hogy az emberiség történetét Valaki Más írja.","shortLead":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát...","id":"20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd.jpg","index":0,"item":"931fd9c0-b3de-41ae-8842-385da5a3d4b9","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 05. 19:30","title":"\"Nem csak egy eszköz, hanem ügynök\" – Harari elmagyarázza, miért veszélyesebb a mesterséges intelligencia az atombombánál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e131a43f-2d1e-4eb6-8a25-19e368bb2042","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hulladékkoncesszió nyertesének döntése nyomán a Viridis-Pannonia Nkft. helyett január elsejétől a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el a hulladékgazdálkodási feladatokat, a helyiek azonban folyamatosan demostráltak a döntés ellen, amelyet a térség fideszes képviselője is kritizált. A Mohu végül megállapodott a helyi céggel, 2025-ben még biztos ők ürítik a kukákat.","shortLead":"A hulladékkoncesszió nyertesének döntése nyomán a Viridis-Pannonia Nkft. helyett január elsejétől a Kaposvári...","id":"20250104_Nagykanizsa-mohu-szemethaboru-meghatralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e131a43f-2d1e-4eb6-8a25-19e368bb2042.jpg","index":0,"item":"beb2cf77-585b-4de4-92e7-8f2339dbed04","keywords":null,"link":"/kkv/20250104_Nagykanizsa-mohu-szemethaboru-meghatralas","timestamp":"2025. január. 04. 11:57","title":"Megállapodott a Mohu a nagykanizsai céggel, amiért tüntettek a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da2cb1f-9e73-4193-b656-9f9e8574b92c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár.","shortLead":"A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár.","id":"20250105_Del-Koreaban-sok-ezer-tunteto-surgette-a-felfuggesztett-elnok-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da2cb1f-9e73-4193-b656-9f9e8574b92c.jpg","index":0,"item":"fe74f80b-146f-4126-aca2-93612fd2d15b","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Del-Koreaban-sok-ezer-tunteto-surgette-a-felfuggesztett-elnok-letartoztatasat","timestamp":"2025. január. 05. 11:15","title":"Dél-Koreában sok ezer tüntető sürgette a felfüggesztett elnök letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]