[{"available":true,"c_guid":"f762bc91-2d20-4913-8acf-92e88dc1feaa","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen a korabeli magyar állam legfőbb közjogi méltóságainak egyike vált bűncselekmény áldozatává. A minden információmorzsára éhes közérdeklődés komolyan hátráltatta a nyomozói munkát, amit a sajtó is csak nehezített, ugyanis a legvadabb feltételezéseket is tényként tálalta. Századforulós bűntényekről szóló sorozatunk első része.","shortLead":"Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen...","id":"20250109_szazadfordulos-bunugyek-krimi-mailath-gyorgy-orszagbiro-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f762bc91-2d20-4913-8acf-92e88dc1feaa.jpg","index":0,"item":"7e09c8f9-72b5-4d14-9d0b-1e15990e2d75","keywords":null,"link":"/360/20250109_szazadfordulos-bunugyek-krimi-mailath-gyorgy-orszagbiro-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Századfordulós bűnügyek – Az országbíró titokzatos halála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","shortLead":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","id":"20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391.jpg","index":0,"item":"f7c64006-0845-40c2-b449-c4f91825535c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 09. 07:53","title":"Őrizetbe vették annak a honlapnak az alapítóját, amelyen Dominique Pelicot a felesége megerőszakolóit toborozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce890dd9-c5e7-4400-bdd7-8f9d948ab5ce","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Tolakodó természetű, hozzáállása öncélú, hiányzik belőle a valós problémák megértésének képessége, és az egyetlen célja az, hogy dollár-ezermilliárdos legyen” – mondta Steve Bannon, a korábbi Trump-főtanácsadó a leendő elnök körül legyeskedő techmilliárdos Elon Muskról.","shortLead":"„Tolakodó természetű, hozzáállása öncélú, hiányzik belőle a valós problémák megértésének képessége, és az egyetlen...","id":"20250108_Steve-Bannon-Elon-Musk-Giorgia-Meloni-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce890dd9-c5e7-4400-bdd7-8f9d948ab5ce.jpg","index":0,"item":"ad0fd610-04e7-41cd-b36b-315958d32f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Steve-Bannon-Elon-Musk-Giorgia-Meloni-Donald-Trump","timestamp":"2025. január. 08. 16:51","title":"Steve Bannon: Elon Musk éretlen, mint egy kisgyerek. Menjen vissza Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását. Vezetőedzőként még csak egy évnyi tapasztalat áll mögötte, de azt mondja, tudja, mit akar, és Sir Alex Fergusont idézte, amikor arról beszélt, miért épp a Fradit választotta.","shortLead":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását...","id":"20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c.jpg","index":0,"item":"9ce17995-5982-46c6-a0a9-ecc10bd99069","keywords":null,"link":"/sport/20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 18:37","title":"Izgalmas focit ígér, boldoggá tenné a szurkolókat a Fradi új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek, ahova a dolgozók szeretnek bejárni. Vannak olyan munkahelyek is, amelyek odafigyelnek arra, hogy a munkatársaik, kollégáik igenis jól érezzék magukat abban a napi 8 órában, amit ott töltenek.Legújabb podcastunkban arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor egy munkahely gondoskodó.","shortLead":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek...","id":"20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e.jpg","index":0,"item":"7896541f-ca68-4f33-a912-d9e763fc8035","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","timestamp":"2025. január. 08. 15:30","title":"Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a munkában, de azután is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","shortLead":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","id":"20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"e5374330-4819-4e1f-9226-d36d0fb8ec9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","timestamp":"2025. január. 08. 10:18","title":"Trump lehetséges budapesti nagykövete szerint szégyen, amit Rogánnal csinálnak most az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab51b73-a6d3-4b30-92c8-4b29f0f39380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barabás Richárd legalább annyit tudott, hogy melyik frakció tagjai a képen szereplő politikusok.","shortLead":"Barabás Richárd legalább annyit tudott, hogy melyik frakció tagjai a képen szereplő politikusok.","id":"20250109_Most-nagyon-meg-fogok-serteni-embereket-Parbeszed-Barabas-Richard-fovarosi-politikus-tisza-part-kepviselok-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab51b73-a6d3-4b30-92c8-4b29f0f39380.jpg","index":0,"item":"c0888119-872a-4840-9817-bc766abd1e23","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Most-nagyon-meg-fogok-serteni-embereket-Parbeszed-Barabas-Richard-fovarosi-politikus-tisza-part-kepviselok-kozgyules","timestamp":"2025. január. 09. 14:51","title":"„Most nagyon meg fogok sérteni embereket” – a Párbeszéd fővárosi politikusa nem ismerte fel tiszás képviselőtársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]