[{"available":true,"c_guid":"3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról. Sajnos jó pár alkalmazás vissza is él ezzel, viszont csupán néhány egyszerű lépésbe kerül visszaszerezni az adatok online irányítását.","shortLead":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról...","id":"20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc.jpg","index":0,"item":"7f058928-05bd-4899-ab12-3850afb6d5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","timestamp":"2025. január. 10. 08:03","title":"Fél, hogy a nyomában vannak a neten? Ilyen egyszerűen védheti meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap alatt 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés. A feldolgozószektor teljesítménye enyhén, az autóiparé viszont jelentősen visszaesett.","shortLead":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap...","id":"20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68.jpg","index":0,"item":"72f1b39d-be34-49ea-8f07-4c3e960f9dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","timestamp":"2025. január. 09. 08:30","title":"Továbbra is siralmas a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab51b73-a6d3-4b30-92c8-4b29f0f39380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barabás Richárd legalább annyit tudott, hogy melyik frakció tagjai a képen szereplő politikusok.","shortLead":"Barabás Richárd legalább annyit tudott, hogy melyik frakció tagjai a képen szereplő politikusok.","id":"20250109_Most-nagyon-meg-fogok-serteni-embereket-Parbeszed-Barabas-Richard-fovarosi-politikus-tisza-part-kepviselok-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab51b73-a6d3-4b30-92c8-4b29f0f39380.jpg","index":0,"item":"c0888119-872a-4840-9817-bc766abd1e23","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Most-nagyon-meg-fogok-serteni-embereket-Parbeszed-Barabas-Richard-fovarosi-politikus-tisza-part-kepviselok-kozgyules","timestamp":"2025. január. 09. 14:51","title":"„Most nagyon meg fogok sérteni embereket” – a Párbeszéd fővárosi politikusa nem ismerte fel tiszás képviselőtársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredeti törvényi hiánycélokat jócskán elvétette a kormány: 2,5 ezer milliárd forint helyett 4,1 ezer milliárd forint lett a hiány, GDP-arányosan 2,9 százalék helyett 4,8 százalék. Még az emelt hiánycélt sem sikerült teljesíteni, az ugyanis 4,5 százalék volt.","shortLead":"Az eredeti törvényi hiánycélokat jócskán elvétette a kormány: 2,5 ezer milliárd forint helyett 4,1 ezer milliárd forint...","id":"20250109_Az-NGM-szerint-kedvezo-hogy-a-kormany-26-ezer-milliard-forinttal-tulkoltekezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2fb303f5-265e-4d86-9b8b-843a4a3e92ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Az-NGM-szerint-kedvezo-hogy-a-kormany-26-ezer-milliard-forinttal-tulkoltekezett","timestamp":"2025. január. 09. 12:00","title":"Az NGM szerint „vártnál sokkal kedvezőbb”, hogy a kormány csak 2,6 ezer milliárd forinttal költekezett túl 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a508443-6880-4ce9-a27f-fd6d2a93b943","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Nem éri meg huszadik születésnapját az Ügyfélkapu. A 2005 tavaszán indult állami elektronikus azonosító rendszer helyét átveszi az Ügyfélkapu+, illetve jövőállóbb megoldásként a digitális állampolgári rendszer. Az átmenet békés, de nem mindenki számára egyértelmű. Segítünk.","shortLead":"Nem éri meg huszadik születésnapját az Ügyfélkapu. A 2005 tavaszán indult állami elektronikus azonosító rendszer helyét...","id":"20250110_hvg-ugyfelkapu-plusz-digitalis-allampolgar-alkalmazas-regisztracio-kerdesek-valaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a508443-6880-4ce9-a27f-fd6d2a93b943.jpg","index":0,"item":"f41b2d24-8d7c-4481-b79d-a84878e98647","keywords":null,"link":"/360/20250110_hvg-ugyfelkapu-plusz-digitalis-allampolgar-alkalmazas-regisztracio-kerdesek-valaszok","timestamp":"2025. január. 10. 06:30","title":"Mi fog történni január 16-án az Ügyfélkapuval? Követni fogja az állam, ki merre jár? Elmagyarázzuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek, ahova a dolgozók szeretnek bejárni. Vannak olyan munkahelyek is, amelyek odafigyelnek arra, hogy a munkatársaik, kollégáik igenis jól érezzék magukat abban a napi 8 órában, amit ott töltenek.Legújabb podcastunkban arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor egy munkahely gondoskodó.","shortLead":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek...","id":"20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e.jpg","index":0,"item":"7896541f-ca68-4f33-a912-d9e763fc8035","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","timestamp":"2025. január. 08. 15:30","title":"Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a munkában, de azután is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79234c93-0f7d-441b-93b0-8dfc168699b3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a kórház pszichiátriai osztályán ápolták. ","shortLead":"A férfit a kórház pszichiátriai osztályán ápolták. ","id":"20250110_A-Szent-Imre-korhaz-kapolnajaban-lett-ongyilkos-egy-50-ev-koruli-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79234c93-0f7d-441b-93b0-8dfc168699b3.jpg","index":0,"item":"a08a7d7a-6d6c-4c47-9769-ba177f7bfa1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_A-Szent-Imre-korhaz-kapolnajaban-lett-ongyilkos-egy-50-ev-koruli-ferfi","timestamp":"2025. január. 10. 07:32","title":"A Szent Imre Kórház kápolnájában lett öngyilkos egy 50 év körüli férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed4738d-302e-4b17-a7cb-ae0daa91b420","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-szurrealizmus-parizs-pompidou-kozpont-kiallitas-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed4738d-302e-4b17-a7cb-ae0daa91b420.jpg","index":0,"item":"69738d27-fdb8-4dda-856b-48877358b8fe","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-szurrealizmus-parizs-pompidou-kozpont-kiallitas-kepzomuveszet","timestamp":"2025. január. 09. 16:00","title":"Merész szürrealista válogatással int időleges búcsút a felújítás előtt álló párizsi Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]