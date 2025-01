Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","shortLead":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","id":"20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4.jpg","index":0,"item":"d17a2c32-853e-4035-be27-61b2d24f069b","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 11. 12:33","title":"Az erős szél miatt figyelmeztetést adtak ki vasárnapra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók által fejlesztett speciális mikroszkóp segítségével. A felfedezés új távlatokat nyithat az időskori és neurológiai betegségek kezelésében.","shortLead":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók...","id":"20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4.jpg","index":0,"item":"87066b88-21be-4b92-b44d-791f284d3b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Áttörés jöhet a memóriazavarok kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt már többször cáfolták: az igazi kérdés az, hogy mekkora részét használjuk valójában.","shortLead":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt...","id":"20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2.jpg","index":0,"item":"50d45dbb-a0f8-4d3d-9335-fae8b4ed1986","keywords":null,"link":"/elet/20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","timestamp":"2025. január. 10. 05:50","title":"Tévhit, hogy agyunknak csak a 10 százalékát használjuk. De akkor mekkora részét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef7b81f-1006-4b3a-a31d-31fdee9a4cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tolna megye 2-es választókerületében vasárnap döntenek az új parlamenti képviselő kilétéről.","shortLead":"Tolna megye 2-es választókerületében vasárnap döntenek az új parlamenti képviselő kilétéről.","id":"20250110_bonyhad-idokozi-valasztas-ugyeszseg-tompos-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef7b81f-1006-4b3a-a31d-31fdee9a4cd6.jpg","index":0,"item":"15a06b8c-9dc2-4d7b-82ac-f6f2a422c858","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_bonyhad-idokozi-valasztas-ugyeszseg-tompos-marton","timestamp":"2025. január. 10. 20:43","title":"Bonyhádon az ügyészség ablakából is a fideszes jelölt plakátja mosolyog vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e3091-f953-4cec-b3de-091150c6b727","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ami az eredeti modellnek nem, az most az új Renault 5-nek sikerült. ","shortLead":"Ami az eredeti modellnek nem, az most az új Renault 5-nek sikerült. ","id":"20250110_Renault-5-lett-az-Ev-Autoja_2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2e3091-f953-4cec-b3de-091150c6b727.jpg","index":0,"item":"7a39b995-3202-459e-8756-5d5de18ec09e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_Renault-5-lett-az-Ev-Autoja_2025","timestamp":"2025. január. 10. 13:32","title":"A visszatért Renault 5 lett az Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]