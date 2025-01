Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma legkevesebb 16, és 100 ezernél több embert érintett kötelező kitelepítés.","shortLead":"A halálos áldozatok száma legkevesebb 16, és 100 ezernél több embert érintett kötelező kitelepítés.","id":"20250113_kalifornia-nemzeti-garda-los-angeles-tuz-kormanyzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"73af38f0-3690-4a57-b9cf-b1dc09836b52","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_kalifornia-nemzeti-garda-los-angeles-tuz-kormanyzo","timestamp":"2025. január. 13. 05:19","title":"Kaliforniában a Nemzeti Gárda további ezer tagját vezényelték a tűzvész elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","shortLead":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","id":"20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f.jpg","index":0,"item":"87af55e9-da82-4700-a45a-329989eeab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","timestamp":"2025. január. 14. 08:04","title":"Kölcsön vett egy autót, majd a rendőrök elől menekült egy tini Sümegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már zajlik a vizsgálat a kenyai Mukukura leesett hatalmas fémtárgy miatt, ám egyelőre leginkább csak találgatnak a szakemberek. ","shortLead":"Már zajlik a vizsgálat a kenyai Mukukura leesett hatalmas fémtárgy miatt, ám egyelőre leginkább csak találgatnak...","id":"20250114_kenya-urszemet-baleset-vizsgalat-mukuku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6.jpg","index":0,"item":"7ab11e30-1002-4ad4-9288-91c3262f48a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kenya-urszemet-baleset-vizsgalat-mukuku","timestamp":"2025. január. 14. 14:03","title":"Még mindig rejtély, mi lehet az az 500 kg-os tárgy, ami egy kenyai falura esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","shortLead":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","id":"20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"de5f2d1c-22cc-4ba8-a10f-0c851aace890","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","timestamp":"2025. január. 14. 11:08","title":"A Los Angeles-i tűzvész miatt ismét elhalasztották az Oscar-jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű lítium rejtőzik.","shortLead":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű...","id":"20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"b3e462fa-3072-4bd3-86cb-abcd4529cd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","timestamp":"2025. január. 13. 10:03","title":"Annyi lítiumot találtak Kínában, amihez foghatót nagyon ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre javul a diákok fittségi szintje, de még mindig rosszabbak az adatok, mint a koronavírus előtt. ","shortLead":"Évről évre javul a diákok fittségi szintje, de még mindig rosszabbak az adatok, mint a koronavírus előtt. ","id":"20250113_MDSZ-diakok-sport-fittsegi-szint-tanev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e.jpg","index":0,"item":"91ffced0-4de7-4ff8-8abc-0594074f92f5","keywords":null,"link":"/elet/20250113_MDSZ-diakok-sport-fittsegi-szint-tanev","timestamp":"2025. január. 13. 15:21","title":"A magyar diákok negyede túlsúlyos vagy elhízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","shortLead":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","id":"20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79.jpg","index":0,"item":"ed87f9e3-caaa-464e-8915-6cec0dddf4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"„Köszönöm, hogy befogadtak a nemzetükbe és az otthonaikba” – Pressman videóval búcsúzott Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási eredményt? Igen. Mégis van miért aggódnia a kormánypártnak? Mi az hogy, nagyon is. A Tolna megyei időközi voksolás tanulságai.","shortLead":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási...","id":"20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284.jpg","index":0,"item":"e361b485-6b3d-4c90-9aea-937fc978558f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 18:00","title":"A Fidesz-győzelem, aminek minden párt tud örülni, még az is, amelyik nem indult - tanulságok a tolnai időköziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]