[{"available":true,"c_guid":"627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz árát, ez pedig Európát is érzékenyen érintheti.","shortLead":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz...","id":"20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad.jpg","index":0,"item":"11400f48-fefc-42d8-8b0a-c8749fa6e2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","timestamp":"2025. január. 06. 20:34","title":"Olyan döntést hozott a leköszönő Biden, ami nemcsak Trumpnak, de nekünk is fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban találkozhat vele a közönség.","shortLead":"Újfajta akkumulátort fejleszt az Apple, ami nagyobb üzemidővel és hosszabb élettartammal kecsegtet. Először 2026-ban...","id":"20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea.jpg","index":0,"item":"a709e224-0fb0-45b4-9c36-f184e308aa28","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-18-akkumulatora-szilicium","timestamp":"2025. január. 06. 12:03","title":"Olyan akkumulátor kerülhet az iPhone 18-ba, amire eddig nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásokkal trükközhettek.","shortLead":"Az aláírásokkal trükközhettek.","id":"20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b.jpg","index":0,"item":"d0a5a5f1-a851-4c83-af6d-9aba0bfe8010","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","timestamp":"2025. január. 06. 10:32","title":"Átlátszó: Választási csalás miatt emeltek vádat a Fidesz egyik szentesi képviselője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül: a kormány ezzel kapcsolatos tevékenységét „a botránykerülő lázas semmittevés fogja jellemezni”.","shortLead":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül...","id":"20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db.jpg","index":0,"item":"23c5a3e4-2241-49cb-9742-fbcd2ffe7371","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","timestamp":"2025. január. 06. 07:32","title":"Kincses Gyula: Fontolóra kellene venni, hogy a közegészségügyben megvásárolhatóvá tegyék a szabad orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt a növekedés, de ez szorosan összefügg a hónap elején megrendezett európai csúccsal.","shortLead":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt...","id":"20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3.jpg","index":0,"item":"0f0ec3a1-8aa1-4956-98c0-11a9bdfb0d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","timestamp":"2025. január. 06. 08:45","title":"Pörögtek a külföldi turisták Magyarországon novemberben, 23 százalékkal többen jöttek, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott amerikai elnök szerint a NATO-tagállamoknak GDP-jük 5 százalékát kellene védelmi kiadásokra fordítaniuk, Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy már a jelenlegi, 2 százalékos elvárás teljesítéséhez is vért kell izzadnia a magyar gazdaságnak.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök szerint a NATO-tagállamoknak GDP-jük 5 százalékát kellene védelmi kiadásokra...","id":"20250107_Donald-Trump-NATO-GDP-Europa-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"0b8fe43f-80eb-498d-a9f3-ade95c155f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Donald-Trump-NATO-GDP-Europa-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 07. 20:21","title":"Donald Trump előállt a követeléssel, amely Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek, ha ADHD-ról van szó. Ennek rengeteg oka van, az egyik az, hogy esetükben a tünetek radar alatt maradnak, ők pedig csendben szenvednek, és igyekeznek megküzdeni az elvárásokkal, amelyek az iskolában, majd a munkahelyen, illetve családban nehezednek rájuk. ","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek...","id":"20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613.jpg","index":0,"item":"091ecd60-4a7a-4c1c-ba81-f80a937ab35f","keywords":null,"link":"/360/20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"„Nem tudtam, mi a baj velem” – sok nő számára jött el a megváltás azzal, hogy kiderült, az ADHD nem válogat a nemek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]