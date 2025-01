Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","id":"20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931.jpg","index":0,"item":"463a8cdc-5cfb-465d-92db-c4ec89505fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","timestamp":"2025. január. 14. 08:17","title":"Csökkentek tavaly a BMW Group eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását az Egyesült Államok. Az Nvidia elhibázottnak nevezte a döntést.","shortLead":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását...","id":"20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb.jpg","index":0,"item":"bc8f11d3-2e72-4938-83a8-f14fcee35776","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","timestamp":"2025. január. 14. 10:03","title":"Tovább korlátozta a chipek exportját az Egyesült Államok, hogy elvágja Kínát és Oroszországot a mesterséges intelligenciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd forintot rakott zsebre. Sérülései miatt az utóbbi években gyakorlatilag alig láthattuk a pályán, ennek ellenére még mindig a világ egyik legjobban kereső játékosa. ","shortLead":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd...","id":"20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf.jpg","index":0,"item":"92ff0b8e-6618-4cee-9e69-329df9c4f8b7","keywords":null,"link":"/sport/20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","timestamp":"2025. január. 14. 05:23","title":"44 milliárd forint 42 perc munkáért? Neymar erre csak annyit mondott: fogd meg a söröm!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy szankciósértés szerte a világon egy bank ellehetetlenülését okozhatja – akár Szingapúrban, ahol azt sem tudják, hogy létezik Rogán Antal nevű ember. A szankciók betartatásáért felelős intézmények, mint nálunk az MNB, az ország egész pénzügyi rendszerét veszélyeztetik külföldön, ha nem lépnek úgy, ahogy kell.","shortLead":"Egy szankciósértés szerte a világon egy bank ellehetetlenülését okozhatja – akár Szingapúrban, ahol azt sem tudják...","id":"20250115_hvg-rogan-amerikai-szankciok-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf.jpg","index":0,"item":"71a63150-f8ff-4f92-8feb-2dd85ef9a6f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-rogan-amerikai-szankciok-bankok","timestamp":"2025. január. 15. 07:25","title":"„Nem fogadják a fizetését vagy a találmánya díját” – Rogán és üzletfelei számláit akár meg is szüntethetik a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is beszélt.","shortLead":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is...","id":"20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f.jpg","index":0,"item":"70c4beaf-9f36-49fe-86e6-eebf7c999417","keywords":null,"link":"/elet/20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","timestamp":"2025. január. 14. 14:16","title":"Katalin hercegné visszatért a kórházba, ahol kezelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki pénzt, majd a gyermek édesanyját is megzsarolta. Több mint másfél millió forintot szedett ki belőlük, de elvette a gyerek értékes mobilját, pénzét és fülhallgatóját is.","shortLead":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki...","id":"20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"29de75f2-4640-480b-a306-40d9d3303272","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","timestamp":"2025. január. 14. 09:32","title":"16 éves tinédzser zsarolt ki milliós összeget a gyerekét féltő anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51a765f-bfcc-4d09-baeb-9f0cef1f35df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diszkócsapat tisztában van vele, hogy nem mindenki örül a szerepvállalásuknak.","shortLead":"A diszkócsapat tisztában van vele, hogy nem mindenki örül a szerepvállalásuknak.","id":"20250114_donald-trump-beiktatas-fellepok-carrie-underwood-village-people","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b51a765f-bfcc-4d09-baeb-9f0cef1f35df.jpg","index":0,"item":"f8a7fa17-ee11-4f3e-a28a-5cae43835699","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_donald-trump-beiktatas-fellepok-carrie-underwood-village-people","timestamp":"2025. január. 14. 12:19","title":"Carrie Underwood countryénekes és a Village People lép fel Trump beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","shortLead":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","id":"20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"0b522f55-9f5f-4fda-8c56-78cbded30a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","timestamp":"2025. január. 14. 12:58","title":"Az online ügyintézés átalakításával készül a Magyar Államkincstár, annyira sokan kapnak kamatot az állampapírjaik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]