Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822f7f01-8acd-4663-9712-a43cbdd5f62e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Királyságban megkezdett vizsgálat megerősítette a boncolás eredményét, így már hivatalossá vált, hogy mibe halt bele a One Direction énekese. ","shortLead":"Az Egyesült Királyságban megkezdett vizsgálat megerősítette a boncolás eredményét, így már hivatalossá vált, hogy mibe...","id":"20250108_Liam-Payne-halal-oka-One-Direction","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822f7f01-8acd-4663-9712-a43cbdd5f62e.jpg","index":0,"item":"0a2f7b80-fcc7-4a99-ac05-da14f1cdbbc1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Liam-Payne-halal-oka-One-Direction","timestamp":"2025. január. 08. 20:16","title":"Kiderült, pontosan mi okozta Liam Payne halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","shortLead":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","id":"20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d.jpg","index":0,"item":"243aaba4-df64-4b79-9119-cbe9db53412d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","timestamp":"2025. január. 08. 17:03","title":"Összefogott a Google és a MediaTek, és ami ebből kisülhet, annak sokan fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","shortLead":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","id":"20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da.jpg","index":0,"item":"49583944-2363-42aa-af49-eef8bd8532b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","timestamp":"2025. január. 09. 11:01","title":"Már most több mint 20 ezer milliárd forint kárt okozott a kaliforniai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6c7ba-f029-410a-b2eb-314323e7f880","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Bullás József három év elteltével újra önálló anyaggal jelentkezik a Deák Erika Galériában. A Nonserial címen futó kiállítás képeit – legalábbis azok egy részét – Vera Molnár Mont Sainte-Victoire sorozata ihlette, amelyet viszont a Cézanne által híressé tett dél-francia hegy inspirált. Ez a tény, illetve egy „alkotói bakancslista” is szóba kerül a művésszel folytatott beszélgetés során. A mű interjúja.","shortLead":"Bullás József három év elteltével újra önálló anyaggal jelentkezik a Deák Erika Galériában. A Nonserial címen futó...","id":"20250108_a-mu-bullas-jozsef-festomuvesz-festeszet-kepzomuveszet-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d6c7ba-f029-410a-b2eb-314323e7f880.jpg","index":0,"item":"7070679d-f713-4a08-802a-8cc42dda70ec","keywords":null,"link":"/360/20250108_a-mu-bullas-jozsef-festomuvesz-festeszet-kepzomuveszet-interju","timestamp":"2025. január. 08. 14:30","title":"„Megunták az emberek a nagyon éles, konstruktív vonalakat” – beszélgetés Bullás József festőművésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce890dd9-c5e7-4400-bdd7-8f9d948ab5ce","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Tolakodó természetű, hozzáállása öncélú, hiányzik belőle a valós problémák megértésének képessége, és az egyetlen célja az, hogy dollár-ezermilliárdos legyen” – mondta Steve Bannon, a korábbi Trump-főtanácsadó a leendő elnök körül legyeskedő techmilliárdos Elon Muskról.","shortLead":"„Tolakodó természetű, hozzáállása öncélú, hiányzik belőle a valós problémák megértésének képessége, és az egyetlen...","id":"20250108_Steve-Bannon-Elon-Musk-Giorgia-Meloni-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce890dd9-c5e7-4400-bdd7-8f9d948ab5ce.jpg","index":0,"item":"ad0fd610-04e7-41cd-b36b-315958d32f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Steve-Bannon-Elon-Musk-Giorgia-Meloni-Donald-Trump","timestamp":"2025. január. 08. 16:51","title":"Steve Bannon: Elon Musk éretlen, mint egy kisgyerek. Menjen vissza Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peszkov szerint amennyiben megkérdezik a grönlandiak véleményét az USA-hoz való csatlakozásról, azt tiszteletben kell tartani.","shortLead":"Peszkov szerint amennyiben megkérdezik a grönlandiak véleményét az USA-hoz való csatlakozásról, azt tiszteletben kell...","id":"20250109_gronland-donald-trump-oroszorszag-dmitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"72f98a3d-9cc6-4380-9903-986f896719fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_gronland-donald-trump-oroszorszag-dmitrij-peszkov","timestamp":"2025. január. 09. 15:59","title":"Putyin szóvivője az annektált ukrán megyékkel példálózott, amikor Trump területi vágyairól kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]