A múlt héten baleset történt a debreceni Nagyállomás közelében, amelyben egy vadonatúj, 23 millió forintos BMW rendőrautó is érintett volt – vette észre a Vezess.hu. A helyi hírek szerint a baleset során egy rendőrautó mellett két személygépkocsi és egy busz is összeütközött, a pontos körülmények azonban egyelőre tisztázatlanok. A baleset több sérülttel járt, és a helyszínelés idejére a közlekedési vállalat járművei terelőútvonalon közlekedtek. A fotón látszik, hogy a rendőrség egyik új BMW-je is összetört.

A debreceni rendőrség alig két hónapja vehette át az új BMW 330i modelleket, amelyek közül három kombi és egy limuzin változat érkezett a járőrautók flottájába. A balesetben egy 330i Touring kombi sérült meg, amely a sportos, 245 lóerős teljesítményével és 5,9 másodperces gyorsulásával a rendőrségi feladatokhoz ideális jármű lett volna.