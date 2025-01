Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hatályos jogszabályok szerint ugyanis Budapesten legfeljebb 90 méteres épületeket lehet építeni.","shortLead":"A hatályos jogszabályok szerint ugyanis Budapesten legfeljebb 90 méteres épületeket lehet építeni.","id":"20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e.jpg","index":0,"item":"bc844c59-3d36-42b4-a0a6-0bb912737062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","timestamp":"2025. január. 20. 16:52","title":"Lázár János minisztériuma nem támogatja 500 méteres felhőkarcolók építését Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba3443-8f86-4cb8-bd10-2f16e96cfc77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szülők arról sem gondoskodtak, hogy a fiú a kötelező védőoltásokat időben megkapja.","shortLead":"A szülők arról sem gondoskodtak, hogy a fiú a kötelező védőoltásokat időben megkapja.","id":"20250120_ugyeszseg-vademeles-bortonbuntetes-elhanyagolt-gyerek-iskolai-hianyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35ba3443-8f86-4cb8-bd10-2f16e96cfc77.jpg","index":0,"item":"3fd75847-7ba1-42c9-8c3a-86e0d2c5b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_ugyeszseg-vademeles-bortonbuntetes-elhanyagolt-gyerek-iskolai-hianyzas","timestamp":"2025. január. 20. 11:28","title":"Börtönt kértek egy zalavári házaspárra, amiért nem járatták iskolába 15 éves gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely oxigénnel láthatja el az űrhajósokat, miközben üzemanyagot is termel a rakéták számára. A rendszer könnyen átalakítható, így más anyagok is készíthetők vele.","shortLead":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely...","id":"20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415.jpg","index":0,"item":"822d13fc-46ed-4123-a744-4bb25ece9d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","timestamp":"2025. január. 21. 10:03","title":"Oxigént és üzemanyagot állítottak elő a kínai űrállomáson, megnyílhat az út a holdbázisok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","shortLead":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","id":"20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc.jpg","index":0,"item":"2f94a748-6955-463a-b5dd-15ae108ce7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","timestamp":"2025. január. 22. 07:21","title":"Parancsolja a tekintélyt a legújabb 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi élet lehetséges meghosszabbításán fognak ötletelni a kutatók. ","shortLead":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi...","id":"20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd.jpg","index":0,"item":"4f2f6938-288d-4027-8247-dc0b56341ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","timestamp":"2025. január. 20. 13:03","title":"Már az élet meghosszabbításán dolgozik az OpenAI, +10 évről szól az ígéret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A régi-új elnök a beiktatása után rögtön aláírt egy sor intézkedést.","shortLead":"A régi-új elnök a beiktatása után rögtön aláírt egy sor intézkedést.","id":"20250121_donald-trump-kegyelem-rendelet-capitoliumi-zavargasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1.jpg","index":0,"item":"5c821445-fc0a-4387-9225-fadc588122ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-trump-kegyelem-rendelet-capitoliumi-zavargasok","timestamp":"2025. január. 21. 05:38","title":"Kilépett a WHO-ból és a párizsi klímaegyezményből, de a capitoliumi zavargások 1600 résztvevőjének is kegyelmet adott Trump - íme, az első intézkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbccb41-575a-4467-8877-8d95436e55ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A MÁV szerint túl sokat akarnak, túl korán, túl rövid határidővel. Szokatlan módon közleményben panaszkodnak és üzennek az ÁSZ-nak.","shortLead":"A MÁV szerint túl sokat akarnak, túl korán, túl rövid határidővel. Szokatlan módon közleményben panaszkodnak és üzennek...","id":"20250121_mav-allomasfelujitasi-program-asz-lazar-janos-ekm-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcbccb41-575a-4467-8877-8d95436e55ec.jpg","index":0,"item":"c7647d82-4464-407f-8df1-50acaa02f4ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_mav-allomasfelujitasi-program-asz-lazar-janos-ekm-ingatlan","timestamp":"2025. január. 21. 11:57","title":"Olyat kér a Számvevőszék a MÁV-tól, amire felháborodott közleménnyel válaszolt a Lázár János felügyelte társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]