Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti Oroszország-szakértő.","shortLead":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti...","id":"20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"a6247ed7-8cfa-4847-a6df-cc649ef148b4","keywords":null,"link":"/360/20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","timestamp":"2025. január. 26. 09:00","title":"Brit szakértő: Ha Trump bedühödik, sokkal-sokkal veszélyesebb elődeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","shortLead":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","id":"20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7.jpg","index":0,"item":"3bb78374-ac44-427e-b0fe-80fa407992af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","timestamp":"2025. január. 27. 19:07","title":"Több millió doboz Coca-Colát kell visszahívni Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","shortLead":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","id":"20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"7e4e4f12-9630-46dc-ba9a-d655a4ecc25e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","timestamp":"2025. január. 26. 16:16","title":"A MÁV pótlóbusz-flottát ígér a szegedi vonalra a vasárnapi csúcsforgalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Puhul a magyar álláspont Oroszország ügyében, így hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a szankciókat újabb hat hónappal kiterjesszék -– értesült az EUrologus. A magyar kormány cserébe egy nyilatkozatot kap, amely szerint Ukrajnából továbbra is érkeznek gázszállítások, de arról nincs szó, hogy ez orosz energia lenne.","shortLead":"Puhul a magyar álláspont Oroszország ügyében, így hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a szankciókat újabb hat hónappal...","id":"20250127_energia_veto_kulugyminiszterek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705.jpg","index":0,"item":"6efdc84c-cee5-44a8-b4be-463d3b6d250b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250127_energia_veto_kulugyminiszterek-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 11:47","title":"Magyarország is hozzá fog járulni az Oroszországgal szembeni szankciók kiterjesztéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön. Az orvosok tévedésből a másik betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta – számolt be az esetről az RTL Híradó.","shortLead":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és...","id":"20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"0c90ecae-42f8-4a9b-936a-1983003fce33","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","timestamp":"2025. január. 26. 09:37","title":"Érfestés helyett tévedésből egy tüdődaganatos beteg kezelését kapta meg egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet, de valójában nem az. Szerinte a fővárosnak elővásárlási joga van rájuk, és élni is fognak vele.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet...","id":"20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"c78cb285-8c32-4955-a25d-620c2fc99398","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","timestamp":"2025. január. 26. 13:51","title":"Budapest, vagy Bindzsisztán – Karácsony szerint erről döntenek szerdán a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél sorban állók nem hittek a szemüknek.","shortLead":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél...","id":"20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982.jpg","index":0,"item":"24bfaee2-a026-44bf-8e1f-f1659117721f","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"A pacalpörkölt nem, de a hentesbolt már kifogott a dél-koreai influenszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]