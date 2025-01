Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat a jelenségre.","shortLead":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat...","id":"20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d.jpg","index":0,"item":"81aa17b2-fb3c-4a50-8ea4-b066ecc512ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","timestamp":"2025. január. 27. 10:03","title":"Mi történt? Többórás, átugorhatatlan reklámok jelentek meg a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította vadászgépfejlesztési programját, és önvizsgálatot tart, hogy milyen úton induljon tovább. Elon Musknak erről is van véleménye, de hogyan döntötte be azzal a Lockheed Martin részvényeit?","shortLead":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította...","id":"20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce.jpg","index":0,"item":"fa2ef53f-65a7-4e59-a9ae-b92bf70c84b9","keywords":null,"link":"/360/20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","timestamp":"2025. január. 27. 12:48","title":"Verseny a jövő légi dominanciájáért: Kína előrelépett, az USA önvizsgálatot tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült az iránymutatásból. A jegybank szerint december óta romlottak az inflációs kilátások, a lakossági és vállalati várakozások pedig az indokoltnál még jobban zuhantak. A geopolitikai helyzet bizonytalan, a befektetői hangulat változékony, Magyarország „szembeszeles környezetben” van.","shortLead":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült...","id":"20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c.jpg","index":0,"item":"41ad2be0-47dd-43c7-8e98-b2c93a75e737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","timestamp":"2025. január. 28. 16:40","title":"MNB: Magyarország „szembeszeles környezetben” van, kamatcsökkentésről immár szó sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek nevére a Google Trends szerint.","shortLead":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek...","id":"20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c.jpg","index":0,"item":"88c3bf7d-967b-4fdd-a522-27a6498427a3","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","timestamp":"2025. január. 29. 07:01","title":"Orbán és Trump a kanyarban sincsenek kedvenc sportjukhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra buzdítja a nőket, hogy próbálják ki, milyen hatással van az életükre, ha egy hónapra leteszik a borotvát.","shortLead":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra...","id":"20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99.jpg","index":0,"item":"7dd43aca-429b-4931-96fd-6400deb79cb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","timestamp":"2025. január. 29. 04:44","title":"„Először ijesztő lesz, aztán felszabadít” – ma is durva reakciókat vált ki, ha egy nő nem borotválkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják, remek pénzforrásra leltek bennük. Az egyik kaliforniai cég viszont úgy döntött, átvághatatlan kábelekkel oldja meg ezt a problémát.","shortLead":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják...","id":"20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5.jpg","index":0,"item":"ee53f170-0a89-46e4-89c8-1505f1212c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","timestamp":"2025. január. 28. 08:03","title":"Mi lesz így réztolvajokkal meg a vandálokkal? Bemutatták a vágásálló töltőkábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","shortLead":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","id":"20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9.jpg","index":0,"item":"0d91399b-bc76-4942-8834-268af8232cc7","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","timestamp":"2025. január. 27. 14:38","title":"Szívbe markolóan rimánkodott Kerkez Milos mezéért egy kisfiú, de csalódnia kellett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A 2024 PT5 kódjelű aszteroida 57 napot át keringett a Föld körül, mire újra kilépett a gravitációs mezejéből. A csillagászok vizsgálata váratlan felfedezést hozott.","shortLead":"A 2024 PT5 kódjelű aszteroida 57 napot át keringett a Föld körül, mire újra kilépett a gravitációs mezejéből...","id":"20250128_2024-pt5-aszteroida-hold-darabja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"a0a55151-de9b-4eaf-8b4b-0f4e5b302eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_2024-pt5-aszteroida-hold-darabja","timestamp":"2025. január. 28. 11:09","title":"Megvizsgálták a Föld átmeneti holdját, kiderült, a Hold egy darabja térhetett vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]