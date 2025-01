Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","shortLead":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","id":"20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d.jpg","index":0,"item":"2b9fba9d-c02a-495f-b5e6-1dfbeb81c0c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","timestamp":"2025. január. 28. 10:48","title":"Ittasan szlalomozott egy kombájnos, letarolt egy telefonpóznát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","id":"20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b.jpg","index":0,"item":"61e42785-77c6-46dc-a39e-568e75eb6226","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","timestamp":"2025. január. 27. 07:42","title":"Melegrekord dőlhet meg ma, de van, ahol viharos széllel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el vb-negyeddöntőt a magyar csapat.","shortLead":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el...","id":"20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d.jpg","index":0,"item":"d68d41d2-777e-4ae8-bacc-87d4909a0386","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","timestamp":"2025. január. 28. 18:00","title":"Utolsó másodperces góllal kapott ki a magyar kéziválogatott, Horvátország elődöntős a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket ehhez a manapság felkapott építészeti stílushoz. Már csak azért sem, mert a címe ellenére nincs benne brutalizmus, és ez főleg Magyarországról nézve kár, ahol ez a korszak éppen kiradírozódóban van. Branczik Márta és Kovács Dániel építészettörténészekkel arról is beszélgettünk, miért nem könnyű színtisztán brutalista épületeket találni Magyarországon, és miért különösen nehéz megvédeni őket az idő vasfogától. ","shortLead":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket...","id":"20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224.jpg","index":0,"item":"8af71b89-c2b9-40b1-97c9-7105a59af07a","keywords":null,"link":"/360/20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","timestamp":"2025. január. 27. 10:18","title":"A brutalista, aki ott se volt: az építészetért rajongóknak csalódás a tíz Oscar-díjra jelölt film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef667a9a-0c8e-4214-ac3a-ddb92c94b664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere most állt elő azzal, hogy már régen megvolt a jegye. Szerinte abban igaza volt Orbán Viktornak, hogy India nem luxusutazás. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere most állt elő azzal, hogy már régen megvolt a jegye. Szerinte abban igaza volt Orbán...","id":"20250127_Marki-Zay-Peter-India-Orban-Viktor-utazas-Hodmezovasarhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef667a9a-0c8e-4214-ac3a-ddb92c94b664.jpg","index":0,"item":"00dcf1d9-dfb7-4815-a042-13675411f215","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Marki-Zay-Peter-India-Orban-Viktor-utazas-Hodmezovasarhely","timestamp":"2025. január. 27. 14:57","title":"Márki-Zay Péter Indiába utazik egy hónapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","shortLead":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","id":"20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"55157ec3-3ff9-4b98-a487-b84296a1e023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","timestamp":"2025. január. 28. 15:58","title":"Szijjártó a Mini-Dubajról: Már megszületett minden szükséges megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új elnök felfüggesztette a külföldi pénzügyi támogatásokat. Itthon a kormánysajtó a “Pressman-árvák” szomorúságán örvendezik.","shortLead":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új...","id":"20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"5d71f55b-bc48-4bb9-996f-0ca6f4b465ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 12:36","title":"Trump felfüggesztette a külföldi támogatásokat, a magyar független média is pénztől esik el, a kormánysajtó a “Pressman-árvákon” röhög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél sorban állók nem hittek a szemüknek.","shortLead":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél...","id":"20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982.jpg","index":0,"item":"24bfaee2-a026-44bf-8e1f-f1659117721f","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"A pacalpörkölt nem, de a hentesbolt már kifogott a dél-koreai influenszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]