[{"available":true,"c_guid":"42c12e46-3ed6-4cdb-84a6-1cb68d901002","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maha Kumbh Melát 12 évente tartják Észak-Indiában, és olyankor emberek milliói igyekeznek megmártózni a hinduk számára szent Gangesz-folyóban.","shortLead":"A Maha Kumbh Melát 12 évente tartják Észak-Indiában, és olyankor emberek milliói igyekeznek megmártózni a hinduk...","id":"20250129_halalos-tomegbaleset-india-kumbh-mela-vallasi-unnep-gangesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42c12e46-3ed6-4cdb-84a6-1cb68d901002.jpg","index":0,"item":"b5ce2f32-f07b-4604-89df-8fb12791b1cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_halalos-tomegbaleset-india-kumbh-mela-vallasi-unnep-gangesz","timestamp":"2025. január. 29. 06:42","title":"Többeket halálra taposott a tömeg Indiában a világ legnagyobb vallási ünnepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen hasonlóan megtévesztő zöldségeket és gyümölcsöket ismerünk még?","shortLead":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen...","id":"20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7.jpg","index":0,"item":"a9afd14e-3730-482c-9ed4-a1bb6f761fb9","keywords":null,"link":"/elet/20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","timestamp":"2025. január. 29. 06:01","title":"Micsoda a földimogyoró, ha nem mogyoró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3e7f77-72ab-4ebb-84ae-e67b3594c84d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hét végén árverezik el Stuttgartban. ","shortLead":"A hét végén árverezik el Stuttgartban. ","id":"20250129_Rekordaron-kelhet-el-Fangio-es-Moss-Forma-1-es-Mercedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb3e7f77-72ab-4ebb-84ae-e67b3594c84d.jpg","index":0,"item":"412133df-ac38-4c77-b553-c7e8c5e5734d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Rekordaron-kelhet-el-Fangio-es-Moss-Forma-1-es-Mercedese","timestamp":"2025. január. 29. 07:48","title":"20 milliárd forintért kelhet el Fangio és Moss Forma–1-es Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti nagyhatalom mesterségesintelligencia-iparát. A DeepSeek-sztori eddigi legfőbb tanulsága, hogy az eddig képzelthez képest sokkal olcsóbban is össze lehet hozni csúcsközeli teljesítményt. De hogy sikerült ez Kínának? És mit jelent ez a globális MI-iparnak?","shortLead":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti...","id":"20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84.jpg","index":0,"item":"afa90c09-a738-4149-bf4d-a2acae973338","keywords":null,"link":"/360/20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","timestamp":"2025. január. 29. 11:00","title":"Az űrversenyhez hasonló pofára esés a DeepSeek sikere: szankcionált, olcsó kínai MI töri össze az amerikaiak álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a77f8-2c11-4d55-b8b2-92693fc06f45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba megbízása január 31-én szűnik meg Pintér Sándor döntése nyomán.","shortLead":"Polgár Csaba megbízása január 31-én szűnik meg Pintér Sándor döntése nyomán.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-csaba-megbizas-visszavonas-belugyminiszterium-indoklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb8a77f8-2c11-4d55-b8b2-92693fc06f45.jpg","index":0,"item":"f3f8181e-4882-4894-accb-c6e4bc89c682","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-csaba-megbizas-visszavonas-belugyminiszterium-indoklas","timestamp":"2025. január. 29. 16:45","title":"Nem árulja el a BM, miért rúgta ki az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09084703-11a0-4115-b465-73388d2f7f88","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerőnél erősebb plugin hibrid Lamborghini Revuelto külseje most egy kicsit még vadabb lett.","shortLead":"Az 1000 lóerőnél erősebb plugin hibrid Lamborghini Revuelto külseje most egy kicsit még vadabb lett.","id":"20250130_lopakodo-vadaszgepek-ihlettek-a-legujabb-lamborghini-revuelto-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09084703-11a0-4115-b465-73388d2f7f88.jpg","index":0,"item":"1a0954a8-eb01-4f32-a8f4-e98719fc16c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_lopakodo-vadaszgepek-ihlettek-a-legujabb-lamborghini-revuelto-tuning","timestamp":"2025. január. 30. 06:41","title":"Lopakodó vadászgépek ihlették a legújabb Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99e3748-d27e-4b6a-9187-69b11d702682","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három év alatt 15 olyan egységet nyitna a Coca-Cola, ahol gép nézi, hogy mit vásárol az ember, és automatikusan vonja le a pénzt érte.","shortLead":"Három év alatt 15 olyan egységet nyitna a Coca-Cola, ahol gép nézi, hogy mit vásárol az ember, és automatikusan vonja...","id":"20250129_Eladok-penztar-nelkuli-bolt-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99e3748-d27e-4b6a-9187-69b11d702682.jpg","index":0,"item":"840c58c7-f777-4bfe-836e-5e754d8c7f94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Eladok-penztar-nelkuli-bolt-Coca-Cola","timestamp":"2025. január. 29. 12:34","title":"Eladók és pénztár nélküli boltokat nyit a Coca-Cola Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]