Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hét embert állított elő a NAV adócsalás és fiktív kereskedelem gyanújával, a két feltételezett főszervezőnek kezdeményezték a letartóztatását.","shortLead":"Hét embert állított elő a NAV adócsalás és fiktív kereskedelem gyanújával, a két feltételezett főszervezőnek...","id":"20250129_nav-foldgaz-ado-csalas-afa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"72c9ea2d-fa3b-40cc-82c8-69ff326ab101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nav-foldgaz-ado-csalas-afa","timestamp":"2025. január. 29. 14:48","title":"Több tízmilliárd forintot csaltak el földgázzal, száznál is több cégre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Mit szólnának, ha érdemjegyet kapnának a diákok az országos kompetenciamérésre? – teszi fel a szülőknek a kérdést a BM. Az oktatási államtitkárság munkatársai már meg is kapták a tervezett változtatásról szóló híreket a HVG információi szerint, miközben a kompetenciamérés korántsem alkalmas a diákok értékelésére. A belügyi tárca emellett, úgy tűnik, iskolai rangsorok kiadását is tervezi.","shortLead":"Mit szólnának, ha érdemjegyet kapnának a diákok az országos kompetenciamérésre? – teszi fel a szülőknek a kérdést a BM...","id":"20250129_orszagos-kompetenciameres-iskolai-rangsor-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac.jpg","index":0,"item":"67b69243-326c-40c9-8ad2-afac0a99850e","keywords":null,"link":"/360/20250129_orszagos-kompetenciameres-iskolai-rangsor-belugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 29. 06:30","title":"Állami iskolai rangsor, kompetenciamérés osztályzatra – új terveket forgat a fejében a Pintér-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek szerint akár ötvennél is többen lakhatnak a házban, ahová petárdázástól kezdve egészen a körözött személyek jelenlétéig riasztották a rendőröket.","shortLead":"A helyiek szerint akár ötvennél is többen lakhatnak a házban, ahová petárdázástól kezdve egészen a körözött személyek...","id":"20250129_Hatvankilencszer-riasztottak-a-rendoroket-tavaly-egy-csaladi-hazhoz-amiben-munkasszallo-uzemel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e7f03628-e7cf-4806-8f86-dab1eebb70b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Hatvankilencszer-riasztottak-a-rendoroket-tavaly-egy-csaladi-hazhoz-amiben-munkasszallo-uzemel","timestamp":"2025. január. 29. 15:23","title":"Hatvankilencszer riasztották a rendőröket tavaly egy családi házhoz, amiben munkásszálló üzemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány reklámfilmet a Covid sikeres legyőzéséről. Pedig életek múltak azon, hogy mint mindent, a járványhelyzetet is politikai harcként kezelték, és az EU, valamint az ellenzék megbélyegzésére használták fel. Öt év távolából ismét belpolitikai vita tárgya lett, ami 2020-ban és 2021-ben történt. ","shortLead":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány...","id":"20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff.jpg","index":0,"item":"39a568f7-cef9-4518-9116-cbf614ac9062","keywords":null,"link":"/360/20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","timestamp":"2025. január. 29. 13:15","title":"Életeket menthetett volna, ehelyett Orbán már 2020-ban eldöntötte, kik lesznek a járvány győztesei, kik a vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál. Amikor mostanában azt kiabáljuk, hogy soha többé, meg kell kérdeznünk, minek nem szabad újra megtörténnie – írja a Die Pressében megjelent vendégkommentárjában a neves író, Robert Menasse, akinek több könyve magyarul is olvasható.","shortLead":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál...","id":"20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392.jpg","index":0,"item":"973d0350-7e30-4fb9-b963-dff4fa3c96c3","keywords":null,"link":"/360/20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Robert Menasse osztrák író: Túlságosan megkönnyítettük a fasiszták dolgát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már megindították a washingtoni repülőgép-katasztrófa vizsgálatát, ami 16 év után az első súlyos, kereskedelmi járatot érintő baleset az Egyesült Államokban. Szakértők szerint emberi hiba, valamint a reptér nehéz megközelíthetősége egyaránt szerepet játszhatott a tragédiában.","shortLead":"Már megindították a washingtoni repülőgép-katasztrófa vizsgálatát, ami 16 év után az első súlyos, kereskedelmi járatot...","id":"20250130_repulogep-baleset-washington-utasszallito-helikopter-utkozes-tragedia-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b.jpg","index":0,"item":"b392b89c-74af-4416-834a-6e7725c44234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_repulogep-baleset-washington-utasszallito-helikopter-utkozes-tragedia-okok","timestamp":"2025. január. 30. 13:46","title":"Mégis hogyan ütközhet össze egy utasszállító repülő egy katonai helikopterrel? Sok a kérdés a washingtoni baleset körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","shortLead":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","id":"20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"40e50ffd-6919-4be8-b6de-55df122f1b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","timestamp":"2025. január. 29. 18:03","title":"Új ChatGPT-verzió érkezett, de ezt nem nyomkodhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]