Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cseh jegybanki tartalék 5 százalékából bitcoint vehetnek, ha átmegy a bank vezetőjének terve.","shortLead":"A cseh jegybanki tartalék 5 százalékából bitcoint vehetnek, ha átmegy a bank vezetőjének terve.","id":"20250129_cseh-jegybank-bitcoin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"163f91c7-b7d3-4a8a-bab8-c34c8814cc7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_cseh-jegybank-bitcoin","timestamp":"2025. január. 29. 10:28","title":"Amíg Matolcsyék aranyat vesznek, a cseh jegybank ezer milliárdokat tesz át bitcoinba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz, a becsapódás valószínűsége meglehetősen kicsi.","shortLead":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz...","id":"20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"0b17c42d-c037-4917-8d82-90c825e26bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","timestamp":"2025. január. 29. 14:03","title":"Találtak egy 55 méteres aszteroidát, 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával egyre több derül ki ezekből a kőzetmaradványokból.","shortLead":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával...","id":"20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783.jpg","index":0,"item":"c9d9d4c4-347c-4b38-a94d-afb6479fcfef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","timestamp":"2025. január. 30. 09:03","title":"Jelentős felfedezés: az élet eredetéről árulkodnak a Bennu aszteroida mintái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80.jpg","index":0,"item":"eb898dcf-2f41-4f4e-80f4-337e6e8bc4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","timestamp":"2025. január. 31. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Így hazudnak mindenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de a kifizetést a NAV és a MÁK is megsarcolta.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de...","id":"20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610.jpg","index":0,"item":"d6b33232-3cf2-4f24-8ec8-a46465eb50ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","timestamp":"2025. január. 29. 15:11","title":"Több mint negyven százalékát inkasszálta az Iványi Gábor egyházához érkező 1%-os felajánlásoknak a NAV és a MÁK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","shortLead":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","id":"20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba.jpg","index":0,"item":"c723fad0-aa4a-48a2-adfc-cca68fe8061e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","timestamp":"2025. január. 29. 14:50","title":"Több mint kétmillió autós most is az utolsó pillanatokra hagyja az éves matrica vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","id":"20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c.jpg","index":0,"item":"258089a6-852c-4079-a0c0-71c41a3a6b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","timestamp":"2025. január. 29. 14:37","title":"Hadházy: Az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a Gondosóra-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet, nem az 1000 milliárd forint feletti kamatfizetésről szól (ez teljesíthető), hanem sokkal inkább arról, hogy a befektetők most az állampapírban tartott pénz jövőjéről (is) döntenek. Nem kisebb a tét, mint a teljes magyar államadósság 10%-a, ami kevesebb, mint 3 hónap alatt megmozdulhat. A kihívás nem kicsi, de kezelhető. Az alternatívák között azonban eddig egy érdemi lehetőség nem merült fel: egy új konstrukcióra lenne szükség a lakossági állampapír kínálatban, mely szemben a PMÁP-pal ténylegesen, valós időben, inflációhoz igazítja a kamatfizetést.","shortLead":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet...","id":"20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"355a1288-b931-47fc-8f12-db2c181fce3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 14:16","title":"Az „őrület” megoldása, azaz mitől nyugodhat meg az állampapírpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]