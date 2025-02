Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0fb444f-42ea-43d8-aedb-ea42d1c59406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekeknek az ukrán szélsőséges nacionalizmusból kell kérdésekre válaszolniuk, majd VR-szemüveget öltve kipróbálhatják, hogy milyen orosz katonaként részt venni az ukrajnai „különleges katonai műveletben”.","shortLead":"A gyerekeknek az ukrán szélsőséges nacionalizmusból kell kérdésekre válaszolniuk, majd VR-szemüveget öltve...","id":"20250206_vr-muzeum-oroszorszag-iskolak-haboru-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0fb444f-42ea-43d8-aedb-ea42d1c59406.jpg","index":0,"item":"819b096f-5605-4961-b5b3-51d8fb0c592c","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_vr-muzeum-oroszorszag-iskolak-haboru-propaganda","timestamp":"2025. február. 06. 17:17","title":"VR-múzeumokban népszerűsítik Oroszországban a középiskolásoknak az ukrajnai háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető alá hozniuk egy hatmilliárd dollár értékű projektet Grúzia több városában.","shortLead":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető...","id":"20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0.jpg","index":0,"item":"c0befe6d-8fc1-4732-a19f-15ab3afd4d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 06. 20:21","title":"Nem kell sajnálni a dubaji befektetőket, most a grúz kormánnyal kötöttek gigaüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","shortLead":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","id":"20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880.jpg","index":0,"item":"a4be80cf-d08c-40a6-b292-e2ad71d5e9be","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","timestamp":"2025. február. 07. 12:29","title":"Megpróbálta kiütni a repülőgép ablakát egy megvadult utas Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. 