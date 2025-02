Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","id":"20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3a74c22f-60e2-45d4-9162-9023499cb0a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 10. 05:19","title":"Három embert megsebesített egy késes támadó Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","shortLead":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","id":"20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649.jpg","index":0,"item":"15330c6c-694e-4680-bc74-40717d1970a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","timestamp":"2025. február. 09. 18:15","title":"Boldog István is teljesítette a szélsőjobbos túrát a Kitörés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. 