[{"available":true,"c_guid":"93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nagy az öröm Moszkvában.","shortLead":"Nagy az öröm Moszkvában.","id":"20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693.jpg","index":0,"item":"638e4478-f4b9-4a66-a1d9-4ed6714c2df0","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","timestamp":"2025. február. 13. 15:19","title":"Medvegyev a Putyin–Trump-telefonról: „A frigid vénlány Európa megőrül a féltékenységtől és a dühtől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","shortLead":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","id":"20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f.jpg","index":0,"item":"4bea68d2-a469-45d5-8358-c34921456daa","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","timestamp":"2025. február. 12. 21:25","title":"Gondozóközpontba került a Parkinson-kóros Lars von Trier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","shortLead":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","id":"20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5.jpg","index":0,"item":"1cf8fc97-47fb-436f-b3a9-fb85861c60a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","timestamp":"2025. február. 13. 11:22","title":"Olasz beszállítókkal októberben indulhat a BYD szegedi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63059330-fd7d-4e81-a4b4-5807f949d9ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel és a végzetes éjszaka égboltjával? És meghal-e Rose a Titanic végén? Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet minden idők talán legromantikusabb filmjéről.","shortLead":"Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel...","id":"20250214_titanic-erdekessegek-mergezes-serulesek-leonardo-dicaprio-kate-winslet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63059330-fd7d-4e81-a4b4-5807f949d9ce.jpg","index":0,"item":"3548f047-6baf-4f2e-8b85-820c72032bd1","keywords":null,"link":"/elet/20250214_titanic-erdekessegek-mergezes-serulesek-leonardo-dicaprio-kate-winslet","timestamp":"2025. február. 14. 05:01","title":"Mérgezés, sérülések és kiállhatatlan rendező keserítette meg a Titanic forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Honda leányvállalatként vette volt át a Nissant, amit sértőnek talált a sokáig második legnagyobb japán márka vezetése. ","shortLead":"A Honda leányvállalatként vette volt át a Nissant, amit sértőnek talált a sokáig második legnagyobb japán márka...","id":"20250213_Nem-lesz-Honda-Nissan-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7.jpg","index":0,"item":"818986e2-f23a-403b-8f4c-caec711a77f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Nem-lesz-Honda-Nissan-hazassag","timestamp":"2025. február. 13. 11:55","title":"Nem lesz Honda–Nissan-házasság, mást akarnak a felek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bizottság az Újságírók Védelméért friss jelentése szerint már 2025-ben is legalább hat újságíróval végeztek.","shortLead":"A Bizottság az Újságírók Védelméért friss jelentése szerint már 2025-ben is legalább hat újságíróval végeztek.","id":"20250212_CPJ-gyilkossag-sajto-ujsagiro-megol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca.jpg","index":0,"item":"af9364e1-9100-4969-8ef4-58dc5deefcfd","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_CPJ-gyilkossag-sajto-ujsagiro-megol","timestamp":"2025. február. 12. 20:45","title":"CPJ: Rekordszámú újságírót öltek meg 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","shortLead":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","id":"20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34.jpg","index":0,"item":"9c7b799a-ed52-4cfc-bd3f-6e7de159289b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","timestamp":"2025. február. 13. 09:40","title":"Nagy Márton: Azért kell Budapesttől elvenni 89 milliárd forintot, mert a vidék fejletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]