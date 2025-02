Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3259948-3245-44d8-b83b-12498b2faece","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Iskolásított óvoda, továbbá a középfokú felvételit és az év végi jegyeket meghatározó kompetenciamérés az iskolákban – a Belügyminisztérium újabb intézkedései a saját kudarcát fedik el. ","shortLead":"Iskolásított óvoda, továbbá a középfokú felvételit és az év végi jegyeket meghatározó kompetenciamérés az iskolákban –...","id":"20250221_Balla-Istvan-Pinter-Sandor-ujabb-oktatasi-reformjai-kompetenciameres-ovoda-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3259948-3245-44d8-b83b-12498b2faece.jpg","index":0,"item":"39281afe-f349-4340-b7c0-5c6e45b2690e","keywords":null,"link":"/360/20250221_Balla-Istvan-Pinter-Sandor-ujabb-oktatasi-reformjai-kompetenciameres-ovoda-velemeny","timestamp":"2025. február. 21. 08:00","title":"Balla István: Nagy büdös egyes Sanyikának – hibát fednek el hibával a rendőrminiszter újabb reformjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9112f9f-b470-496f-8b14-d62aa5522182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hunyadi János életét feldolgozó, csillagászati összegből forgatott sorozat a filmintézet szerint „mérföldkő” a magyar filmipar számára.","shortLead":"A Hunyadi János életét feldolgozó, csillagászati összegből forgatott sorozat a filmintézet szerint „mérföldkő” a magyar...","id":"20250219_Marcius-elejen-jon-a-Hunyadi-sorozat-a-TV2-re","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9112f9f-b470-496f-8b14-d62aa5522182.jpg","index":0,"item":"eb5f8ca2-8d9b-4db9-9e63-d8dfa1b2fb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_Marcius-elejen-jon-a-Hunyadi-sorozat-a-TV2-re","timestamp":"2025. február. 19. 16:01","title":"Március elején jön a Hunyadi-sorozat a TV2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b4ef17-88b6-4d48-8de7-c2c75428a0e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indoklás szerint a termékeik nem tekinthetők iparművészeti produktumnak, az utánzatokat nem kell kivonni a forgalomból. ","shortLead":"Az indoklás szerint a termékeik nem tekinthetők iparművészeti produktumnak, az utánzatokat nem kell kivonni...","id":"20250220_Birkenstock-papucs-szandal-klumpa-pert-vesztett-utanzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b4ef17-88b6-4d48-8de7-c2c75428a0e0.jpg","index":0,"item":"60d403dd-aa36-4270-a3b9-cfd6dde44e77","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Birkenstock-papucs-szandal-klumpa-pert-vesztett-utanzatok","timestamp":"2025. február. 20. 11:37","title":"Pert vesztett a Birkenstock, bárki gyárthatja a papucsaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával szemben pedig még kritikusabbak.","shortLead":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával...","id":"20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"e3abb989-4406-44de-9263-60e7b47bcd0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 20. 19:19","title":"Felmérés: az amerikaiak többségének nem tetszik Trump első hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04c01c2-2850-4d4e-a3cb-fc275709bc8f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A CBA önkiszolgálói kasszáiban már fizethetünk qvikkel, miközben az öt legnagyobb kiskereskedelmi láncból néggyel folynak tárgyalások a bevezetésről.","shortLead":"A CBA önkiszolgálói kasszáiban már fizethetünk qvikkel, miközben az öt legnagyobb kiskereskedelmi láncból néggyel...","id":"20250220_qvik-mnb-innopay-fizetesi-rendszer-keszpenzmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d04c01c2-2850-4d4e-a3cb-fc275709bc8f.jpg","index":0,"item":"3e5c6c51-1cd2-47ea-beba-88723132f484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_qvik-mnb-innopay-fizetesi-rendszer-keszpenzmentes","timestamp":"2025. február. 20. 12:29","title":"Lassan éri el az áttörést az MNB új azonnali fizetési rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik...","id":"20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91.jpg","index":0,"item":"d8fe1c84-5f04-4156-abb5-ab1eee310ad6","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 20. 08:00","title":"Hamvay Péter: Egész pályás letámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18420793-21ce-4df9-b814-375618630c83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bono az amerikai külügyminisztérium Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalát vezeti.","shortLead":"Bono az amerikai külügyminisztérium Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalát vezeti.","id":"20250219_Magyarorszag-usa-kulugyminiszterium-tisztviselo-megbeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18420793-21ce-4df9-b814-375618630c83.jpg","index":0,"item":"0d6f1cb0-584a-41f9-a809-cc589c65877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Magyarorszag-usa-kulugyminiszterium-tisztviselo-megbeszeles","timestamp":"2025. február. 19. 21:51","title":"Magyarországon tárgyalt Louis Bono amerikai külügyi tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán politikusok és elemzők magánbeszélgetések során korábban többször is arra céloztak, hogy nem várnak sok jót Donald Trump második elnökségétől, ám az utóbbi napok fejleményei a leginkább borúlátó várakozásokat is alulmúlták.","shortLead":"Az ukrán politikusok és elemzők magánbeszélgetések során korábban többször is arra céloztak, hogy nem várnak sok jót...","id":"20250220_Trump-Kijev-Moszkva-Zelenszkij-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b6088c29-af6f-4112-8a5c-5547c8c806bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Trump-Kijev-Moszkva-Zelenszkij-diktator","timestamp":"2025. február. 20. 13:59","title":"Amit Trump művel, az a vártnál is fájdalmasabb Kijev számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]