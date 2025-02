Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról szóló híresztelést pedig nem cáfolta a cég.","shortLead":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról...","id":"20250219_komaromi-akkugyar-sk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c.jpg","index":0,"item":"dddbc8ff-d478-4709-a669-a09467ae0f7e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_komaromi-akkugyar-sk","timestamp":"2025. február. 19. 09:17","title":"„Rugalmasan reagálunk” – írta a komáromi akkugyár tulajdonosa a bezárásról szóló szóbeszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","shortLead":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","id":"20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"ab8d791e-82cb-4951-99d9-2ebd0341eb74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","timestamp":"2025. február. 19. 09:45","title":"Elfogadták az újabb szankciós csomagot, Szijjártó kiharcolta, hogy focicsapatokra és Kirill pátriárkára ne vonatkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást jelentett be a Meta kedden: a Facebookon végzett élő közvetítések videói ezentúl csak 30 napig lesznek eltárolva, tehát csak ennyi idő áll majd rendelkezésre, hogy visszanézzék azokat a felhasználók. Utána mindenképp törlődnek.","shortLead":"Komoly változtatást jelentett be a Meta kedden: a Facebookon végzett élő közvetítések videói ezentúl csak 30 napig...","id":"20250219_meta-facebook-elo-kozvetites-videok-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f.jpg","index":0,"item":"18965e67-e603-468c-a9bb-d24bd2c03733","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_meta-facebook-elo-kozvetites-videok-torles","timestamp":"2025. február. 19. 20:03","title":"Nagy törlésbe kezd a Facebook, ne lepődjön meg, ha eltűnnek a videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1294a2c9-aead-48f1-a644-0927a2707210","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz állami média azt sugallja, hogy Putyin túljárt a Nyugat eszén, és az amerikai elnök most – akaratán kívül – neki dolgozik. Az orosz elnök a NATO belső feszültségeinek örülhet a legjobban, és bőven vannak arra utaló jelek, hogy egy esetleges tűzszünet után újra támad.","shortLead":"Az orosz állami média azt sugallja, hogy Putyin túljárt a Nyugat eszén, és az amerikai elnök most – akaratán kívül –...","id":"20250219_hvg-Putyin-orul-de-a-bekeben-nem-erdekelt-trump-orosz-ukran-haboru-kreml","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1294a2c9-aead-48f1-a644-0927a2707210.jpg","index":0,"item":"9dce44fb-3508-4517-8140-237836fb1871","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-Putyin-orul-de-a-bekeben-nem-erdekelt-trump-orosz-ukran-haboru-kreml","timestamp":"2025. február. 19. 14:30","title":"A Kreml diadalittas: szerintük az ő erőtől duzzadó elnökükkel még Trump sem mer ujjat húzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","shortLead":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","id":"20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86.jpg","index":0,"item":"c003937f-e4c0-4e71-886e-07c04418ae09","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","timestamp":"2025. február. 19. 13:14","title":"Felmentették Rihanna párját, A$AP Rockyt a fegyveres támadás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","shortLead":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","id":"20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329.jpg","index":0,"item":"8daff545-1160-4b7a-9368-6591c5c41482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","timestamp":"2025. február. 20. 16:35","title":"Azzal magyarázta a rendőröknek az ittas vezetést az ózdi nő, hogy terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]