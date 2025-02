Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében hallgassák a beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében...","id":"20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"90deca59-9642-444a-8d28-723c7464e824","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 15:57","title":"Így érkezett meg a NER-elit Orbán évértékelőjére – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok disznóságairól, ám Magyar Péterékről még annyit sem beszélt, mint szombaton a miniszterelnök, ahogy a Demokratikus Koalíció zsugorodására sem reflektált egyáltalán.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok...","id":"20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"4f5dc1eb-1a6e-40f4-bd02-08f3ae667185","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 11:58","title":"Gyurcsány évértékelője: Orbán a pokol tornácára érkezett, Csányi és Mészáros rohadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","shortLead":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","id":"20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad.jpg","index":0,"item":"8427519c-9763-4121-a9eb-3bf7904c2471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 24. 06:41","title":"Nyomott árú új BMW érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb2bbaf-b478-455f-b0d3-d1a8bf27dac8","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"A populista AfD megduplázta parlamenti erejét Németországban, mégsem vált a választási este főszereplőjévé. A győztes CDU sokáig aggódhatott, hogy a két küszöbön billegő kis párt közül melyik marad 5 százalék felett. Végül örülhet Friedrich Merz, elég lesz egy szövetséges, hogy kormányra kerüljön.","shortLead":"A populista AfD megduplázta parlamenti erejét Németországban, mégsem vált a választási este főszereplőjévé. A győztes...","id":"20250223_Nemetorszag-CDU-Friedrich-Merz-AfD-SPD-valasztas-kovetkezo-kormany-kancellar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb2bbaf-b478-455f-b0d3-d1a8bf27dac8.jpg","index":0,"item":"57bc625d-7ab4-40d5-9855-d7b366b1f7a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Nemetorszag-CDU-Friedrich-Merz-AfD-SPD-valasztas-kovetkezo-kormany-kancellar-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 21:45","title":"A választást túlélte a német demokrácia, most a pártokon a sor, hogy a kormányalakításba se rokkanjon bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól. A nyugdíjasok számára áfa-visszatérítési akció indul, Ukrajna uniós csatlakozását pedig megakadályozza Magyarország. Az alaptörvénybe beleírnák a készpénzhasználathoz való jogot, valamint azt is, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.","shortLead":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól...","id":"20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"d15f16be-19f1-4f8f-a896-f2d0a59e2bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor: A Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929","c_author":"Szentirmai Áron","category":"tudomany","description":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti a módosításokat. Az amerikai cég szempontjából lenne egyszerű lezárása a macska-egér játéknak, ám úgy tűnik, mégsem, vagy legalábbis korlátozottan élnek a lehetőséggel.","shortLead":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti...","id":"20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929.jpg","index":0,"item":"4415d8ab-53d9-45d6-9183-119787062394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Hiába ellenőriz a Google, az internetezők folyton átnevezik a hatvanpusztai birtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]