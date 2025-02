Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte még fel sem ocsúdott a sokkból a Nyugat azok után, hogy a kínai DeepSeek bemutatta a saját mesterséges intelligenciáját, az R1-et, a vállalat már a következő modell kiadására készül.","shortLead":"Szinte még fel sem ocsúdott a sokkból a Nyugat azok után, hogy a kínai DeepSeek bemutatta a saját mesterséges...","id":"20250227_deepseek-r2-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"96020cf2-9580-44d7-9fd6-eba8ed6eb091","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_deepseek-r2-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 13:03","title":"Újra felforgatná a piacot a kínai DeepSeek, a vártnál hamarabb jöhet az új kínai mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6d0721-00c9-422b-b997-843a51718942","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Speciális jogviszonyt kapnak a március 1-től életbe lépő új törvény alapján a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, de mást nem: sem kiszámítható bérezésük, sem konkrét életpályamodelljük, sem érdekképviseletük nem lesz. Az egyeztetés nélkül áterőltetett jogszabály a katonáknál is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a titkosszolgákat.","shortLead":"Speciális jogviszonyt kapnak a március 1-től életbe lépő új törvény alapján a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, de...","id":"20250226_uj-titkosszolgalati-torveny-kuss-lesz-a-nevuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6d0721-00c9-422b-b997-843a51718942.jpg","index":0,"item":"030c71bb-2c33-49c8-bd0f-e10d01edf9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_uj-titkosszolgalati-torveny-kuss-lesz-a-nevuk-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 05:56","title":"Több ezer titkosszolgálati dolgozó lába alól húzzák ki a talajt, az új törvény alapján kuss lesz a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9.jpg","index":0,"item":"c86e2e9f-2896-4577-abfc-60db8444f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","timestamp":"2025. február. 26. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ígéretes ígéretek Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktort felvillanyozták a barátai. A szerbeknél már a rendőrség kutakodik a USAID által támogatott szervezeteknél, Trump félreértelmezi Moszkva szándékait. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktort felvillanyozták a barátai. A szerbeknél már a rendőrség kutakodik a USAID által támogatott...","id":"20250226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e64612e5-7fd5-46d0-8180-3089a5af425e","keywords":null,"link":"/360/20250226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 26. 10:32","title":"Amíg a Bizottság Kijevben volt, Várhelyi Olivér Brüsszelben fejtette ki álláspontját a vadászkutyákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d90d5e-6c0d-47eb-a584-d849e891294a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump és Elon Musk USAID elleni akciójával vágott vissza Kovács Zoltán a volt amerikai nagykövetnek.","shortLead":"Donald Trump és Elon Musk USAID elleni akciójával vágott vissza Kovács Zoltán a volt amerikai nagykövetnek.","id":"20250226_kovacs-zoltan-david-pressman-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d90d5e-6c0d-47eb-a584-d849e891294a.jpg","index":0,"item":"35263ae2-c671-48f4-8c67-9527837645ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kovacs-zoltan-david-pressman-korrupcio","timestamp":"2025. február. 26. 10:36","title":"Kovács Zoltán válaszolt David Pressmannek: Szánalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","shortLead":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","id":"20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4ea673cc-0537-40ea-b0bb-b846f725d62a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","timestamp":"2025. február. 25. 21:54","title":"Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Decemberben ismét megerősítette az Európai Bizottság, hogy a modellváltó egyetemeknek nem jár Erasmus, de a kormány nem adja fel a harcot. ","shortLead":"Decemberben ismét megerősítette az Európai Bizottság, hogy a modellváltó egyetemeknek nem jár Erasmus, de a kormány nem...","id":"20250225_erasmus-kormany-eu-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"d28554ea-a217-4597-80f3-dc6abf5994cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_erasmus-kormany-eu-birosag","timestamp":"2025. február. 25. 16:27","title":"Az uniós bíróságra megy a magyar kormány az Erasmusért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]