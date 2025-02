Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány viszont biztosabbra menne ennél, az Alaptörvényt írná át.","shortLead":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány...","id":"20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"c34530b0-19f2-457f-9791-0e4aaf85c6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:59","title":"Novák Előd nem tétlenkedett, már be is nyújtotta a Pride betiltását célzó törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","shortLead":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","id":"20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd.jpg","index":0,"item":"175e5f95-bdd9-4f22-8d58-9fecd0765eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","timestamp":"2025. február. 26. 15:46","title":"Lezuhant egy munkás Miskolcon egy panelház tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal, hogy vegyenek át a Heim Pál Kórháztól 14 kisbabát.","shortLead":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal...","id":"20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2.jpg","index":0,"item":"be9d907f-639c-462a-a57b-2a543596beb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Nem árulja el a belügy, hány elhagyott kisgyerek él kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8c5b8c-b7ca-472b-b98f-44fa127af7cd","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Egyre gyakrabban reális forgatókönyvként merül fel, hogy az USA kilép a NATO-ból, vagy kiüresíti a katonai szövetséget, védtelenül hagyva Európát például egy esetleges orosz támadás ellen. Ezért is vált minden korábbinál időszerűbbé egy európai hadsereg létrehozása, amelyre legutóbb a megtámadott Ukrajna elnöke is kapacitálta az európai vezetőket. A közös haderőt közel egy évtizede még Orbán Viktor is szorgalmazta, bár a Putyin-szövetséges miniszterelnök most már valószínűleg akkor sem támogatná az ötletet, ha annak lenne bármi realitása. De nincs is. Miért megvalósíthatatlan a közös európai hadsereg, és hogyan lehet mégis megnövelni a kontinens védelmi képességét?","shortLead":"Egyre gyakrabban reális forgatókönyvként merül fel, hogy az USA kilép a NATO-ból, vagy kiüresíti a katonai szövetséget...","id":"20250226_hogyan-vedi-meg-magat-Europa-ha-Trump-magara-hagyja-NATO-kozos-europai-hadero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd8c5b8c-b7ca-472b-b98f-44fa127af7cd.jpg","index":0,"item":"a1b89f2b-fcd3-41ca-bcfe-ede04b9da13a","keywords":null,"link":"/360/20250226_hogyan-vedi-meg-magat-Europa-ha-Trump-magara-hagyja-NATO-kozos-europai-hadero","timestamp":"2025. február. 26. 13:00","title":"Hogyan védjük meg Európát, ha Trump itthagy bennünket Putyinnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is lehet. De miért vetemedik erre, és mit lehet tenni azért, hogy ne csinálja?","shortLead":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is...","id":"20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a.jpg","index":0,"item":"1ef7b7de-8a30-4181-bb2c-a3029c36498b","keywords":null,"link":"/elet/20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","timestamp":"2025. február. 27. 04:31","title":"A macskám mindent megrág – mit tehetek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","shortLead":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","id":"20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0.jpg","index":0,"item":"fd781e7a-708d-48cb-ae94-b8b9e9348f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","timestamp":"2025. február. 26. 10:28","title":"Orbán feltűrt ingujjban játszott a ceruzájával, amikor rátörtek az áfa-visszatérítés és a forint miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]