[{"available":true,"c_guid":"dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan imámnak az elhunytával. A toleranciát hirdető, dúsgazdag filantróp nem a civilizációk közötti harcról, hanem a tudatlanságról beszélt.","shortLead":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan...","id":"20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532.jpg","index":0,"item":"9bf85de8-9dff-4e42-b5e7-4873e362c3f1","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","timestamp":"2025. március. 02. 10:30","title":"„Ha isten megadta nekünk a vagyont, hogy kiváltságosok legyünk, akkor erkölcsi felelősséggel tartozunk a társadalomnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","shortLead":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","id":"20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e.jpg","index":0,"item":"712bc148-bdc7-43c1-960e-dc4310d90708","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","timestamp":"2025. március. 02. 07:21","title":"Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek született tavaly, mint egy évvel korábban, 2021-hez képest pedig 15 ezerrel zuhant a születésszám. Litkai Gergely össze is állította a Nemzeti Sokasodási Programot (rövidítve NESOP). Igaz, a benzin literenkénti ára lehet, hogy felmenne hétezer forintra, és csak ellenőrzötten lehetne használni bizonyos oldalakat, hogy az ember kétszer is meggondolja, be akar-e oda lépni, de minden magyar asszony SZÉP-kártya-elfogadóhely lenne, illetve az egygyermekesek is kapnának kedvezményeket. Így talán javulna a statisztika. ","shortLead":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek...","id":"20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"4f73e5e9-a0bf-4479-9717-337128f73932","keywords":null,"link":"/360/20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Duma Aktuál: Kevés gyerek születik? Legyen kötelező DÁP-belépés a pornóoldalakra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani a kommunikációt és elősegíteni a valódi megértést – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani...","id":"20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"1d6cc879-ecdf-47a3-81a4-3b1cbbcf490c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","timestamp":"2025. március. 01. 19:15","title":"Két nézőpont egy kávé mellett: Így simíthatók el a konfliktusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele vannak a tűzszünet negyvenkét napja alatt felhalmozott árukkal.","shortLead":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele...","id":"20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cd40174d-3f06-4745-82af-908fcc1b0599","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","timestamp":"2025. március. 02. 10:39","title":"Elkezdődött a Ramadán, mire Izrael leállította a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","shortLead":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","id":"20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c.jpg","index":0,"item":"69dfdbe4-f4e8-45c7-9aa9-3878ce2b68e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","timestamp":"2025. március. 01. 21:43","title":"Elvesztette emlékhely jellegét a brüsszeli eresz, amelyen Szájer József lecsúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab","c_author":"Cabrera Martin","category":"kultura","description":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét testközelből bemutató Holtversenyt. A színdarab látlelet arról, hová vezet, ha összezárunk egy csapat traumatizált fiatalt, és rájuk erőltetünk némi teljesítménykényszert. Az előadás nemcsak a szülők, hanem a társadalom kollektív felelősségéről is kemény kérdéseket tesz fel. Kritika. ","shortLead":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét...","id":"20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab.jpg","index":0,"item":"cb3d26e0-ac9c-4d02-b6b4-bdeb208f6ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","timestamp":"2025. február. 28. 18:00","title":"„Ússzál tovább fiam, akkor is, ha beledöglesz!” – avagy Magyarország még a Holtversenyt is képes elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Rutte szerint Donald Trump elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett.","shortLead":"Mark Rutte szerint Donald Trump elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett.","id":"20250301_mark-rutte-nato-fotitkar-volodimir-zelenszkij-donald-trump-orosz-ukran-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9.jpg","index":0,"item":"9b2edad5-d7a9-407c-9874-377b7db9145e","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_mark-rutte-nato-fotitkar-volodimir-zelenszkij-donald-trump-orosz-ukran-haboru-beke","timestamp":"2025. március. 01. 20:11","title":"Zelenszkijnek helyre kell állítania a kapcsolatát Trumppal a NATO-főtitkár szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]