[{"available":true,"c_guid":"35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","shortLead":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","id":"20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982.jpg","index":0,"item":"760ae5c9-0532-4c13-8f29-a3e2f25b92f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","timestamp":"2025. március. 11. 09:36","title":"Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be84923-19dd-4578-b9c4-e27b591f2685","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két hollywoodi sztár kamasz lánya a párizsi divathéten debütált a Valentino modelljeként. ","shortLead":"A két hollywoodi sztár kamasz lánya a párizsi divathéten debütált a Valentino modelljeként. ","id":"20250310_kai-schreiber-naomi-watts-liev-schreiber-valentino-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be84923-19dd-4578-b9c4-e27b591f2685.jpg","index":0,"item":"ce52e0b1-3f5a-44e6-9978-68218d30d032","keywords":null,"link":"/elet/20250310_kai-schreiber-naomi-watts-liev-schreiber-valentino-modell","timestamp":"2025. március. 10. 10:13","title":"Modellkarrier: Naomi Watts és Liev Schreiber 16 éves lánya bemutatkozott a kifutón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1aa798-86f4-4be6-b78e-26b4ea3efa00","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvonulás betiltása nem csak az LMBTQ-közösség tagjai számára ijesztő gondolat. Mutatjuk, mi a baj a miniszterelnök tervével.","shortLead":"A felvonulás betiltása nem csak az LMBTQ-közösség tagjai számára ijesztő gondolat. Mutatjuk, mi a baj a miniszterelnök...","id":"20250310_Budapest-Pride-betiltasa-LMBTQ-kozosseg-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1aa798-86f4-4be6-b78e-26b4ea3efa00.jpg","index":0,"item":"8160da19-21ef-489f-9b5c-2f7a14118766","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Budapest-Pride-betiltasa-LMBTQ-kozosseg-video-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 20:00","title":"„Négy fal között nem lehet az egyenlő jogokért küzdeni” – videóriport a Pride központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adott feladatra fejlesztett MI-ügynököket adhat ki az OpenAI, melyek szoftverfejlesztésben és PhD-szintű kutatásban is segédkezhetnek.","shortLead":"Adott feladatra fejlesztett MI-ügynököket adhat ki az OpenAI, melyek szoftverfejlesztésben és PhD-szintű kutatásban is...","id":"20250310_openai-mesterseges-intelligencia-ugynokok-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4e8e2e08-f033-47bd-9d06-311c250e6f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_openai-mesterseges-intelligencia-ugynokok-arak","timestamp":"2025. március. 10. 14:03","title":"Akár havi 7,3 millió forintba is kerülhet az OpenAI újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül ki Kovács Gergely kutyapártos polgármester posztjából.","shortLead":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül...","id":"20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e.jpg","index":0,"item":"f9827ead-e8f8-43d6-a36d-f99d0b6e07e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","timestamp":"2025. március. 09. 14:04","title":"Árulkodó fájlnevekkel szembesült, amikor a fideszes vezetés parkolási szerződéseit böngészte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","shortLead":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","id":"20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb.jpg","index":0,"item":"896311ac-f45b-4fbd-b10f-9263cb16644d","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","timestamp":"2025. március. 11. 06:25","title":"Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal konkrétabb üzlet formálódik.","shortLead":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal...","id":"20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73.jpg","index":0,"item":"c4c70673-5151-4825-aea7-c256e7bd5997","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 10:36","title":"Kurier: Trump fű alatt bevásárol Magyarországon, Albániában és Szerbiában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]