[{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","shortLead":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","id":"20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b.jpg","index":0,"item":"7a5a06c1-058b-4bd4-b6c6-196918561ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","timestamp":"2025. március. 12. 14:52","title":"Honnan lesz pénzük a boltoknak fizetést adni, ha csak 10 százalék lehet az árrés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel 30 százalékban újrahasznosított anyagokból lehet elkészíteni a játékok gumijait.","shortLead":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel...","id":"20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66.jpg","index":0,"item":"e23eb798-5df9-4348-810e-1be5ec67da25","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","timestamp":"2025. március. 11. 12:03","title":"Kitalált valamit a Lego, és ez komoly hatással lehet a környezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is használták ezt.","shortLead":"Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is...","id":"20250312_apple-ios-frissites-biztonsagi-res-javitas-webkit-tamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"d049153b-9773-4232-b5c1-a131f0c853ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_apple-ios-frissites-biztonsagi-res-javitas-webkit-tamadasok","timestamp":"2025. március. 12. 09:03","title":"Érintett az iPhone és a Mac is – súlyos, támadások során kihasznált hibát javított az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója a Facebook-oldalán nyilvánult meg.","id":"20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5bfb8b-5dfa-436e-9914-64a5a2b5d780.jpg","index":0,"item":"83f2f09f-3e71-41f2-9fa5-e0b1f088f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kubatov-gabor-fidesz-pride","timestamp":"2025. március. 10. 17:37","title":"Kubatov ültetvényeshumorba bújtatva mondta el, hogy szerinte nem lesz idén Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecd486-1959-4d28-9506-4f9c0369ab64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint 30 000 ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Letartoztattak-Manilaban-Rodrigo-Duterte-volt-Fulop-szigeteki-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ecd486-1959-4d28-9506-4f9c0369ab64.jpg","index":0,"item":"be402def-2c31-4bec-bfa7-6308af88c2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Letartoztattak-Manilaban-Rodrigo-Duterte-volt-Fulop-szigeteki-elnokot","timestamp":"2025. március. 11. 05:24","title":"Letartóztatták Manilában Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57719d1e-04db-4d71-bb5f-4394f586311a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Sok száz levelet kaptunk. Te úristen” – mondta a DK elnöke, aki szerint a bankok kibabrálnak az ügyfelekkel.","shortLead":"„Sok száz levelet kaptunk. Te úristen” – mondta a DK elnöke, aki szerint a bankok kibabrálnak az ügyfelekkel.","id":"20250311_gyurcsany-dk-perek-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57719d1e-04db-4d71-bb5f-4394f586311a.jpg","index":0,"item":"28d99caf-970d-4b50-8fec-a16f1043281b","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_gyurcsany-dk-perek-bankok","timestamp":"2025. március. 11. 10:04","title":"Gyurcsány Ferenc tömeges pereket jelentett be magyar bankok, cégek és szolgáltatók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d40755c-5abe-44e3-92ed-cfe719a948c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést. ","shortLead":"Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést. ","id":"20250312_nagykoros-betegseg-polgarmester-tajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d40755c-5abe-44e3-92ed-cfe719a948c6.jpg","index":0,"item":"c4e0aa7e-1a32-4410-8051-73ca866d19b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_nagykoros-betegseg-polgarmester-tajekoztato","timestamp":"2025. március. 12. 14:43","title":"Rendkívüli tájékoztatót tartott a nagykőrösi polgármester, miután több mint 600-an betegedtek meg a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]