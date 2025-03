Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport rendkívül sikeres évet zárt tavaly és tavalyelőtt is. ","shortLead":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport...","id":"20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2.jpg","index":0,"item":"3148e287-739d-4d58-92ce-7095b67fdf4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","timestamp":"2025. március. 19. 13:02","title":"Sztrájk előtti egyeztetést kezdeményeztek a szakszervezetek Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132a83e-b8cc-43a2-a43c-e7b7a8bbd9c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyerekek védelmében, arcfelismeréssel, természetesen.","shortLead":"A gyerekek védelmében, arcfelismeréssel, természetesen.","id":"20250317_deri-tibor-pride-busojaras-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4132a83e-b8cc-43a2-a43c-e7b7a8bbd9c8.jpg","index":0,"item":"a803971d-3b16-4da0-92be-765d422527a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_deri-tibor-pride-busojaras-betiltas","timestamp":"2025. március. 17. 16:34","title":"A volt újpesti polgármester szerint a Pride mintájára a busójárást is be lehetne tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","shortLead":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","id":"20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"c32d5567-395b-44ea-94f6-fa3322512ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Háborúpárti volt az állami iskolák igazgatói szerint Kovács Gergelyék március 15-i műsora, levelet írtak a polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján úgy tűnik, a felhasználók elnézik az Apple-nek az áremelést.","shortLead":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján...","id":"20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"0de11762-306d-4ee3-ba73-84f7487cc8ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Hiába a magasabb ár, jól rajtolt az iPhone 16e eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor vétózik az EU-ban. A belgrádi tömegtüntetések igazi állami válság tünetei, Vucic szerb elnök nem érdemli meg, hogy a Nyugat tovább támogassa. A demokrácia léte a tét Izraelben és Amerikában. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor...","id":"20250318_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"b6a57230-dcea-410d-bbc7-a541f3f1c2b2","keywords":null,"link":"/360/20250318_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 18. 10:30","title":"Orbán Viktor fejvesztve menekül előre, március 15-én különösen agresszív volt – a Le Figaro Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59733f4-84b0-4885-a28b-676f81093037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó kis autós bohóckodást ígér az új műsor is. ","shortLead":"Jó kis autós bohóckodást ígér az új műsor is. ","id":"20250318_Clarkson-Hammond-May-trio-visszaternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c59733f4-84b0-4885-a28b-676f81093037.jpg","index":0,"item":"8a12af49-ec2e-4c24-963e-d6bb8a624f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Clarkson-Hammond-May-trio-visszaternek","timestamp":"2025. március. 18. 08:48","title":"Nem sokáig pihent a Clarkson–Hammond–May-trió – máris visszahozzák őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","shortLead":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","id":"20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"e65f79ff-8a36-47c4-9418-49af7f06a2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","timestamp":"2025. március. 18. 07:46","title":"A magas infláció miatt korrekcióra szorulhatnak ősszel a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","shortLead":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","id":"20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"9ee95ae7-7f84-4016-a06f-3102c08a9513","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 13:42","title":"„Ez nem gyermekvédelem, hanem fasizmus” – megszólaltak a Pride szervezői a rendezvényt betiltó törvényjavaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]