Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket, a környezeti megfigyelést és az orvosbiológiai alkalmazásokat.","shortLead":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket...","id":"20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d.jpg","index":0,"item":"d7e075ef-575f-4797-b12b-3aea964ea1be","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","timestamp":"2025. március. 19. 12:30","title":"A pompás királylepkétől ellesett recept egy sor dolgot megváltoztathat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást, a sajtót és az egyetemeket, de ő már túltett az illiberális magyar és a lengyel modellen. Merthogy gyorsabban cselekszik és keményebben lép fel. Így vélekedik a Le Monde volt főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.","shortLead":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást...","id":"20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"e8c19d4d-296d-47ec-85ba-4f4738785052","keywords":null,"link":"/360/20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Sylvie Kauffmann: Trump, a tanítvány már leelőzte mesterét, Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","shortLead":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","id":"20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"f2d914c1-def4-4dcd-a163-0ca8213f698d","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 17:52","title":"Újra bevonult az izraeli hadsereg Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","id":"20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"cb8c80e3-00a1-45a8-b940-998e415f1c69","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","timestamp":"2025. március. 19. 10:23","title":"Tetvezi-poloskázza Bayer a parlamentben füstgyertyát gyújtó momentumosokat, szerinte Bányai Gábor meg is halhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a3eaca-b6a8-41ae-8a53-f63c9862da65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón az valószínű. ","shortLead":"Nem adják olcsón az valószínű. ","id":"20250319_elado-hat-kulonleges-Porsche-treler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a3eaca-b6a8-41ae-8a53-f63c9862da65.jpg","index":0,"item":"a2951bff-3eb8-443a-8e3d-82273d3b9ceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_elado-hat-kulonleges-Porsche-treler","timestamp":"2025. március. 19. 20:20","title":"Csak csomagban eladó ez hat különleges Porsche, de trélert is adnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034f3298-37bf-4ebc-86ab-92ae851644d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Robert F. Kennedy szerint ha a betegség átsöpörne a madárállományokon, meg lehetne találni azokat az egyedeket, amelyek természetesen ellenállnak neki. Szakértők azt mondják, ez biztos recept egy katasztrófához. ","shortLead":"Robert F. Kennedy szerint ha a betegség átsöpörne a madárállományokon, meg lehetne találni azokat az egyedeket, amelyek...","id":"20250320_robert-f-kennedy-egeszsegugyi-miniszter-madarinfluenza-betegseg-immunitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/034f3298-37bf-4ebc-86ab-92ae851644d5.jpg","index":0,"item":"5f6d451c-b410-4bf6-a017-4931d8e78889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_robert-f-kennedy-egeszsegugyi-miniszter-madarinfluenza-betegseg-immunitas","timestamp":"2025. március. 20. 13:39","title":"Trump egészségügyi minisztere most azt javasolja, hagyják csak tombolni a madárinfluenzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","shortLead":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","id":"20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0.jpg","index":0,"item":"90dd885c-e9c3-478b-aa20-d1aa8b91e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 10:54","title":"Boris Johnson odaszúrt Trumpnak: „Putyin kinevet minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]