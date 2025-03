Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","shortLead":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","id":"20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0.jpg","index":0,"item":"e5e82279-85b4-454f-9dd2-ae2f37ae4836","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","timestamp":"2025. március. 20. 13:21","title":"Járai Kira meztelen fotóval reagált a Pride betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ac7430-72d7-4c58-8f25-9353868243ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Luxusautók helyett városi kisautókat szerelhetnek. ","shortLead":"Luxusautók helyett városi kisautókat szerelhetnek. ","id":"20250320_Maserati-dolgozok-Szerbia-Fiat-Panda-Grande-Stellantis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4ac7430-72d7-4c58-8f25-9353868243ba.jpg","index":0,"item":"d7e50cdd-f3e1-4484-ac6f-c3d9d4944349","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Maserati-dolgozok-Szerbia-Fiat-Panda-Grande-Stellantis","timestamp":"2025. március. 20. 12:51","title":"Maserati azt tanácsolta a dolgozóinak, hogy menjenek Szerbiába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","shortLead":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","id":"20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526.jpg","index":0,"item":"ccc116a9-7148-40d6-9952-baef8931fa6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","timestamp":"2025. március. 20. 08:43","title":"A vonat ablakán másztak ki az utasok a tiszaeszlári halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec324e-1bc5-49a8-a3ea-3a7d65582a0d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fiatal, techmániás kínaiak a brand célcsoportja. ","shortLead":"A fiatal, techmániás kínaiak a brand célcsoportja. ","id":"20250321_Hamarosan-bemutatkozik-a-karikak-nelkuli-AUDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cec324e-1bc5-49a8-a3ea-3a7d65582a0d.jpg","index":0,"item":"f1a4dd1d-efef-4893-a804-1439df169c16","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_Hamarosan-bemutatkozik-a-karikak-nelkuli-AUDI","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Hamarosan bemutatkozik az Audi új márkája, az AUDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b6c6b6-f4dd-4f36-b0c6-fa68dc843ce0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Bundesrat is megszavazta az alkotmánymódosítást, amely megengedi, hogy a védelmi kiadásokat akár hitelből is finanszírozzák. Friedrich Merz kormánya felhatalmazást kapott a nagyszabású fegyverkezési program megvalósítására.","shortLead":"A Bundesrat is megszavazta az alkotmánymódosítást, amely megengedi, hogy a védelmi kiadásokat akár hitelből is...","id":"20250321_nemet-parlament-felsohaz-bundesrat-kormamy-friedrich-merz-hitel-adossagfek-alkotmanymodositas-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b6c6b6-f4dd-4f36-b0c6-fa68dc843ce0.jpg","index":0,"item":"b502d142-7b93-4d80-a050-0135a495cf4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_nemet-parlament-felsohaz-bundesrat-kormamy-friedrich-merz-hitel-adossagfek-alkotmanymodositas-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. március. 21. 16:51","title":"Hozzájárult az adósságfék eltörléséhez a német parlament felsőháza is, kezdődhet a sok száz milliárdos haderőfejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig az egyik vezérigazgató-helyettes veszi át az Eximbanknál. Berta Adrienn az első nő az Exim élén.","shortLead":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig...","id":"20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"7c168719-2950-46cf-a951-62faf34cf7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","timestamp":"2025. március. 20. 11:13","title":"Folytatódik Nagy Márton káderkeringője: először kerül nő az Eximbank élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a776a4-3b81-431a-8017-7dabf30313c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden fontos pénzügyi mutatóban rekordot döntöttek tavaly. ","shortLead":"Minden fontos pénzügyi mutatóban rekordot döntöttek tavaly. ","id":"20250321_rekordev-Lamborghini-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a776a4-3b81-431a-8017-7dabf30313c5.jpg","index":0,"item":"c4008733-b3c5-4379-a1bf-e7af777939bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_rekordev-Lamborghini-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 21. 07:49","title":"Soha nem ment ilyen jól a Lamborghininek, de a vámháború véget vethet a szárnyalásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bec34e-3aab-4af2-8c32-78a08861deeb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren.","shortLead":"Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren.","id":"20250320_droncsapas-orosz-katonai-repuloter-engels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bec34e-3aab-4af2-8c32-78a08861deeb.jpg","index":0,"item":"c8e0e2c7-2d48-43f3-90da-b9470efb6612","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_droncsapas-orosz-katonai-repuloter-engels","timestamp":"2025. március. 20. 17:24","title":"Súlyos dróncsapás ért egy orosz katonai repülőteret, ahol a nehézbombázók állomásoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]