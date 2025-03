Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A legfőbb ügyészség négy Arges és Valcea megyei helyszínen rendelt el házkutatást. Calin Georgescu 60 napos hatósági felügyeletéről a bíróság csütörtökön fog dönteni.","shortLead":"A legfőbb ügyészség négy Arges és Valcea megyei helyszínen rendelt el házkutatást. Calin Georgescu 60 napos hatósági...","id":"20250305_hazkutatas-calin-georgescu-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"b29693c5-b097-46bb-8679-fe296ff61003","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_hazkutatas-calin-georgescu-romania","timestamp":"2025. március. 05. 12:05","title":"Újabb házkutatásokat tartottak Calin Georgescu csapatánál Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos vezetője is. Mindenki a kilövési engedélyt várja, és a stratégiai döntést, hogy a Demeter által gründolt MNM Közgyűjteményi Központot szétszedik-e, vagy részben megtartják.","shortLead":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos...","id":"20250305_Demeter-Szilard-bukasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7.jpg","index":0,"item":"e55f89f5-cb4b-462d-9bcb-b9d19da8ae3a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Demeter-Szilard-bukasa","timestamp":"2025. március. 05. 12:40","title":"Demeter Szilárd minden területen csődöt mondott, forrásaink szerint küszöbön a bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye elmosására hivatott.","shortLead":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye...","id":"20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903.jpg","index":0,"item":"2595b015-4e26-45e9-a659-1e740ea164f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","timestamp":"2025. március. 06. 07:58","title":"Stílusos elektromos szedán: itt a 700 kilométeres hatótávú vadonatúj Volvo ES90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","shortLead":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","id":"20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"f6afc99a-a517-4814-80ce-9f62c30cb664","keywords":null,"link":"/elet/20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","timestamp":"2025. március. 05. 10:41","title":"Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Idén tavasszal újra megrendezi az ország legnagyobb állásbörzéjét a HVG a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Április 9–10-én személyesen találhatják meg a munkaadók új munkatársaikat, míg az ezzel párhuzamosan futó online állásbörze április 11-ig tart. Kiállítóként még nem késő standot foglalni, és érdemes sietni. Megmutatjuk, mit lehet kihozni a HVG Állásbörzéből.","shortLead":"Idén tavasszal újra megrendezi az ország legnagyobb állásbörzéjét a HVG a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában...","id":"20250305_HVG-Allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"3fdd9614-86e7-47bd-af79-615be01acb17","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_HVG-Allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 05. 11:51","title":"Munkaadói márkaépítés és gyors toborzás: ezt adja a legnagyobb állásbörze a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"8b500116-166e-4728-823f-f52d80cb8aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","timestamp":"2025. március. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Mihály új szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása után a fideszes Horváth László kormánybiztosként nem kisebb feladatot kapott Orbán Viktortól, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolását. Ez ugyanúgy kudarcra van ítélve, mint a Fidesz-kormány korábbi célkitűzése, hogy 2020-ra drogmentessé teszi Magyarországot. Még jó, hogy a miniszterelnök sem gondolja komolyan, de közeleg a választási kampány. ","shortLead":"A Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása után a fideszes Horváth László kormánybiztosként nem kisebb feladatot kapott...","id":"20250306_Orban-herbal-haboru-drogugyi-kormanybiztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"7c9143e4-1d23-4bc3-82f6-28dc2845f624","keywords":null,"link":"/360/20250306_Orban-herbal-haboru-drogugyi-kormanybiztos","timestamp":"2025. március. 06. 13:01","title":"Orbán herbálháborúja: csak kábítás a drogellenes kormánybiztos bevetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]