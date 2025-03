Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Arról is beszélt például, hogy sok jó dolog történt 2010 óta a magyar futballban, de a legnagyobb dolognak azt tartja, amikor a magyar gyerekek kifütyülték a letérdelő angol focistákat.","shortLead":"Arról is beszélt például, hogy sok jó dolog történt 2010 óta a magyar futballban, de a legnagyobb dolognak azt tartja...","id":"20250323_Orban-Viktor-magyar-futball-trollfoci-megfejtes-magyar-valogatott-felcsut-puskas-akademia-rasszizmus-nb-i-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91.jpg","index":0,"item":"fcfdac0f-308e-43ac-b262-67eedaf0c793","keywords":null,"link":"/sport/20250323_Orban-Viktor-magyar-futball-trollfoci-megfejtes-magyar-valogatott-felcsut-puskas-akademia-rasszizmus-nb-i-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 17:14","title":"Orbán egy adag rasszizmussal átitatva, de egy óra alatt megfejtette a magyar futball legnagyobb kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetén. Igaz, mint kiderült, csak egy bizonyos összegig. Ez az intézkedés megannyi kérdést felvet, a Duma Aktuál csapata is elmerengett ezeken. Lehet, hogy egyszerűbb lenne több nyugdíjat adni? Mit kaphatnának még vissza az idősek? Eljön a sugardaddyk és sugarmommyk reneszánsza?","shortLead":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát...","id":"20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"a5c048fd-0d89-4738-a50b-0db1b75b560f","keywords":null,"link":"/360/20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","timestamp":"2025. március. 22. 19:30","title":"Mi történt a Karmelitában, amikor előrukkoltak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt...","id":"20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216.jpg","index":0,"item":"03c833ad-a0c3-4c03-8aba-3e456c9a0f3d","keywords":null,"link":"/sport/20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","timestamp":"2025. március. 22. 15:16","title":"Rossi változtatásokkal készül a vasárnapi magyar-török meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja Bánki Éva író, irodalomtörténész, aki a Hunyadi-sorozat kapcsán beszélt a középkori emberek lármás, vidám, „közösségi” szexuális életéről is.","shortLead":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja...","id":"20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"02f9ecd8-699a-49c7-9d3d-da0f2792a28a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","timestamp":"2025. március. 22. 17:30","title":"Nyilvános szex, leszbikus királyné, szerelmi házasság – túlzás a Hunyadi, vagy tényleg ez ment a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d53749-c957-4c32-9452-7432c26959cb","c_author":"Kováts Eszter","category":"360","description":"A nemek teremtés szerinti sorrendjére való hivatkozás az alkotmányban provokáció és válasz a nemzetközi progresszív törekvésekre. Vélemény.","shortLead":"A nemek teremtés szerinti sorrendjére való hivatkozás az alkotmányban provokáció és válasz a nemzetközi progresszív...","id":"20250323_kovats-eszter-A-nemek-alkotmanyos-helyreallitasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d53749-c957-4c32-9452-7432c26959cb.jpg","index":0,"item":"de1645a0-426f-4959-b8cf-244b4c461199","keywords":null,"link":"/360/20250323_kovats-eszter-A-nemek-alkotmanyos-helyreallitasarol","timestamp":"2025. március. 23. 10:50","title":"Kováts Eszter: A nemek alkotmányos helyreállításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Punk’s not dead!","shortLead":"Punk’s not dead!","id":"20250322_sex-pistols-koncert-100-club","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0.jpg","index":0,"item":"22a5cb06-cb36-4174-9d0a-f8e02c09164d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_sex-pistols-koncert-100-club","timestamp":"2025. március. 22. 13:42","title":"Újra a punk bölcsőjében koncertezett a Sex Pistols","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]