[{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd798b-fd1e-45bb-8e01-5d6667ff4cab","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Az igazi világpolgár határokon túl él, nem viseli és nem fogadja el a korlátozást, a horizontok szűkítését, a talpalatnyi földön is érzi a szabadságot. Tolnai Ottót „vajdasági magyar” vagy határon túli íróként búcsúztatják ma sokan, noha annak a művésze volt, hogyan szabadítsuk fel önmagunkat a megfosztottság és korlátozottság szélsőséges helyzeteiben – életműve időszerű és nélkülözhetetlen a mai Magyarországon.","shortLead":"Az igazi világpolgár határokon túl él, nem viseli és nem fogadja el a korlátozást, a horizontok szűkítését...","id":"20250331_Tolnai-Otto-nekrolog-kolto-vajdasag-haboru-szemettelepen-zabralt-vilagszinpadokra-irt-jancso-miklos-parti-nagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/becd798b-fd1e-45bb-8e01-5d6667ff4cab.jpg","index":0,"item":"13cf24ba-e2ec-427f-abca-fbeb3e471d8a","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_Tolnai-Otto-nekrolog-kolto-vajdasag-haboru-szemettelepen-zabralt-vilagszinpadokra-irt-jancso-miklos-parti-nagy","timestamp":"2025. március. 31. 11:46","title":"Elment Tolnai Ottó, a költő, aki a szeméttelepen zabrált és világszínpadokra írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belső botrány miatt nemrég lemondott az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról, a szervezet elnöke azzal vádolja, hogy rászabadította a sussexi média- és pr gépezetet, ezzel zaklatva őt és az alapítvány több száz dolgozóját.","shortLead":"Belső botrány miatt nemrég lemondott az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról, a szervezet...","id":"20250330_Harry-herceg-Sentebale-zaklatas-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb.jpg","index":0,"item":"83780161-6304-40fa-94eb-ddf37758ddfc","keywords":null,"link":"/elet/20250330_Harry-herceg-Sentebale-zaklatas-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 14:55","title":"Zaklatással vádolják Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672d533-1182-4365-b1d7-8ea80074b9db","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia teljesen átalakítja az egészségügyi rendszereket, ehhez azonban az orvosoknak is változtatniuk kell az eddigi megszokásaikon – mondta lapunknak Parminder Bhatia, a GE HealthCare AI vezérigazgatója, aki globális szinten felelős a cég mesterséges intelligencia alapú megoldásainak stratégiai megvalósításáért.","shortLead":"A mesterséges intelligencia teljesen átalakítja az egészségügyi rendszereket, ehhez azonban az orvosoknak is...","id":"20250330_ge-ai-healthcare-mesterseges-intelligencia-orvos-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5672d533-1182-4365-b1d7-8ea80074b9db.jpg","index":0,"item":"6321b089-4bc9-4fa1-94b9-f6b9dae5e6df","keywords":null,"link":"/360/20250330_ge-ai-healthcare-mesterseges-intelligencia-orvos-beteg","timestamp":"2025. március. 30. 16:30","title":"Az algoritmus varázsa: kevesebb téves diagnózis, gyorsabban gyógyuló betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A halálos áldozatok száma már 1600 felett jár.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már 1600 felett jár.","id":"20250329_Elve-kerult-elo-egy-ketgyermekes-anya-a-romok-alol-Mianmarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"725107a1-0688-4003-840f-304216b08526","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Elve-kerult-elo-egy-ketgyermekes-anya-a-romok-alol-Mianmarban","timestamp":"2025. március. 29. 16:46","title":"Harminc óra után élve került elő egy kétgyermekes anya a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","id":"20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f.jpg","index":0,"item":"628777e3-a57f-4d2e-b67f-7cbd443f7eba","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","timestamp":"2025. március. 29. 16:20","title":"A kormányszóvivői sajtóiroda szerint elfogadhatatlan a 24.hu újságírójának magatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Grönlandról is beszélt az elnök egy interjúban, azt mondta, száz százalék, hogy meg fogják szerezni, jó eséllyel katonai erő alkalmazása nélkül.","shortLead":"Grönlandról is beszélt az elnök egy interjúban, azt mondta, száz százalék, hogy meg fogják szerezni, jó eséllyel...","id":"20250330_signal-botrany-amerikai-kormany-atlantic-donald-trump-miniszterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"0cb9b8bc-6966-41ad-998b-6b8628476473","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_signal-botrany-amerikai-kormany-atlantic-donald-trump-miniszterek","timestamp":"2025. március. 30. 08:41","title":"Trump senkit nem fog kirúgni Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]