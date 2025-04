Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbf7dfc8-b82e-4121-9a70-e0f92c46fec2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy hete indították el.","shortLead":"Egy hete indították el.","id":"20250331_magyar-peter-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7dfc8-b82e-4121-9a70-e0f92c46fec2.jpg","index":0,"item":"0f2ef26f-636a-4a7e-a942-ad33cf45891a","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_magyar-peter-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 31. 12:09","title":"Már félmilliónál is többen töltötték ki Magyar Péterék „népszavazását”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","shortLead":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","id":"20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf.jpg","index":0,"item":"7ccffc34-d06a-4200-a45d-7e9d21b5090d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","timestamp":"2025. március. 31. 14:53","title":"Nagy Márton szerint az államnak érdemes lenne kiszállnia az MBH Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fa8903-5d7c-420c-840a-b1e189e82b14","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hírek szerint hatalmas teleppel szerelt mobilon dolgozhat a Honor, melynél garantáltnak tűnik a többnapos üzemidő.","shortLead":"A hírek szerint hatalmas teleppel szerelt mobilon dolgozhat a Honor, melynél garantáltnak tűnik a többnapos üzemidő.","id":"20250331_honor-8000-mah-akkumulator-okostelefon-szilicium-szen-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fa8903-5d7c-420c-840a-b1e189e82b14.jpg","index":0,"item":"c0b10733-c6a8-4c84-9a8c-62ad3e7ad778","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_honor-8000-mah-akkumulator-okostelefon-szilicium-szen-technologia","timestamp":"2025. március. 31. 08:03","title":"Csak négynaponta kell tölteni: 8000 mAh-s akkuval szerelt telefon jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","shortLead":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","id":"20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055.jpg","index":0,"item":"9974df37-2092-4391-95ab-14d33473e477","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 07:56","title":"Hadházy: Rogán felesége gyémánttal kirakott krokodilbőr táskát villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","id":"20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4.jpg","index":0,"item":"4551dece-481a-4220-8c1f-da1032e48a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","timestamp":"2025. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 330 km/h a végsebessége a legújabb BMW kombinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dátum egyelőre bizonytalan, van, aki szerint már április közepén, mások szerint májusban mutathatja be a Samsung az eddigi legvékonyabb csúcstelefonját, a Galaxy S25 Edge modellt. Az viszont már most biztosnak tűnik, hogy mélyen kell majd a zsebbe nyúlni érte. Lesz viszont egy olyan jellemzője, ami többeket eltántoríthat attól, hogy sok pénzt adjanak érte.","shortLead":"A dátum egyelőre bizonytalan, van, aki szerint már április közepén, mások szerint májusban mutathatja be a Samsung...","id":"20250331_samsung-galaxy-s25-edge-premium-telefon-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"00d9a2b4-0075-466c-8770-66da650b12db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_samsung-galaxy-s25-edge-premium-telefon-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. március. 31. 21:03","title":"Megéri majd megvenni a Samsung legvékonyabb okostelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","shortLead":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","id":"20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"a3e4b46f-958c-449c-95ee-2e0e4834f6b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","timestamp":"2025. március. 31. 22:15","title":"Megtalálták Litvániában három eltűnt amerikai katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]