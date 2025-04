Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4c1d6ab-90fc-44bd-8c57-76913da6304e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam közel 1,2 milliárdos pluszbevételt vár belőlük.","shortLead":"Az állam közel 1,2 milliárdos pluszbevételt vár belőlük.","id":"20250401_Majustol-ujabb-gyorsforgalmi-utszakaszok-lesznek-fizetosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c1d6ab-90fc-44bd-8c57-76913da6304e.jpg","index":0,"item":"7df15ed6-dc40-4127-b55d-060c24dff057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Majustol-ujabb-gyorsforgalmi-utszakaszok-lesznek-fizetosek","timestamp":"2025. április. 01. 20:49","title":"Májustól újabb gyorsforgalmi útszakaszok lesznek fizetősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse a szilárdtest-akkumulátort.","shortLead":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse...","id":"20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016.jpg","index":0,"item":"c9d35c74-d9c0-4bc6-9e8d-6cbc951b384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","timestamp":"2025. április. 02. 09:03","title":"Érezhetően megváltoznak a Samsung fülhallgatói és órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","shortLead":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","id":"20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"ad46cc5a-9530-462c-920f-c98730d1593c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","timestamp":"2025. március. 31. 15:03","title":"MI-orvost kaphatnak az iPhone-ok, jelentős újításon dolgozhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás különböző bőrszínnel, azokon belül is mindenféle bőrtónussal rendelkező emberek széles köreinek.","shortLead":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás...","id":"20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd.jpg","index":0,"item":"8b7b9bf4-b8fd-4f5f-b74c-ed146efd2279","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Kevesen gondolnak bele, pedig fontos: nem minden bőrszín néz ki jól a telefonos fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ab127b-b0ee-490a-b82e-d50e804c7981","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szuverenitásvédelmi csata intézkedése legfeljebb tíz évre szól, és csak az EGT-országokon kívüli állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárokat érinti. 