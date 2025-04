Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét jelenti, ahova pénzért lehet bekerülni.","shortLead":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét...","id":"20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"25500b79-ef49-4934-bd93-4cf410276974","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","timestamp":"2025. április. 01. 12:01","title":"A Munkácsy-díjas Vészabó „nemzetközi sikerei” a Telex szerint pénzért vett dicsőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Roy Lee csak 2026. május 20-a után folytathat újabb tanulmányokat az amerikai Columbia Egyetemen. A hallgatót egy általa épített szoftver miatt rúgták ki.","shortLead":"Roy Lee csak 2026. május 20-a után folytathat újabb tanulmányokat az amerikai Columbia Egyetemen. A hallgatót...","id":"20250331_roy-lee-columbia-egyetem-kirugas-mesterseges-intelligencia-allasinterju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"4db495aa-67ad-417c-90a7-14e6a40bac44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_roy-lee-columbia-egyetem-kirugas-mesterseges-intelligencia-allasinterju","timestamp":"2025. március. 31. 17:03","title":"Kirúgtak a Columbia Egyetemről egy hallgatót, mert segített átmenni a nagy tech cégek lehetetlen állásinterjúin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","shortLead":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","id":"20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201.jpg","index":0,"item":"00c6417f-3c85-4a52-8eea-e6f41e16da72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","timestamp":"2025. március. 31. 16:33","title":"Tizenhét Tesla égett porrá egy római autókereskedésben – nyomoznak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I. kerületben is.","shortLead":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I...","id":"20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"6ac2e9e3-2380-4172-915e-0bf583169a43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","timestamp":"2025. március. 31. 17:01","title":"Rengeteg lezárásra kell készülni Netanjahu budapesti látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és egy katonai helikopter összeütközött Washington fölött. Úgy akart szerepelni a világbajnokságon, hogy az méltó legyen az áldozatok emlékéhez.","shortLead":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és...","id":"20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0.jpg","index":0,"item":"b4615e43-0e9d-4183-aac2-a9d3e8566fd8","keywords":null,"link":"/sport/20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","timestamp":"2025. április. 01. 21:16","title":"A kvadraisten csodálatos versenyzéssel védte meg a címét, de előbb túl kellett tennie magát egy hatalmas tragédián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd.jpg","index":0,"item":"71988e7c-52f3-4a84-b39f-03b83d6bdc6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","timestamp":"2025. április. 02. 08:41","title":"Xiaomi hátszéllel támad ez a kicsi és olcsó kínai sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1d6ab-90fc-44bd-8c57-76913da6304e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam közel 1,2 milliárdos pluszbevételt vár belőlük.","shortLead":"Az állam közel 1,2 milliárdos pluszbevételt vár belőlük.","id":"20250401_Majustol-ujabb-gyorsforgalmi-utszakaszok-lesznek-fizetosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c1d6ab-90fc-44bd-8c57-76913da6304e.jpg","index":0,"item":"7df15ed6-dc40-4127-b55d-060c24dff057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Majustol-ujabb-gyorsforgalmi-utszakaszok-lesznek-fizetosek","timestamp":"2025. április. 01. 20:49","title":"Májustól újabb gyorsforgalmi útszakaszok lesznek fizetősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","shortLead":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","id":"20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7.jpg","index":0,"item":"48834c7b-3dc9-4b80-b948-84ce33217285","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 08:50","title":"„Voks 2025” – elkészült a kormányzati hirdetés a véleménynyilvánító szavazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]