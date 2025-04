Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36a36106-c09c-45d2-baf9-49b0beb3fb7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Óscar Arias Sánchez egy római császárhoz hasonlította az amerikai elnököt.","shortLead":"Óscar Arias Sánchez egy római császárhoz hasonlította az amerikai elnököt.","id":"20250402_usa-nobel-bekedij-costa-rici-elnok-vizum-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36a36106-c09c-45d2-baf9-49b0beb3fb7e.jpg","index":0,"item":"cb4dab53-7a42-4a68-b3e2-8609418a5c91","keywords":null,"link":"/elet/20250402_usa-nobel-bekedij-costa-rici-elnok-vizum-trump","timestamp":"2025. április. 02. 17:07","title":"Visszavonta az USA a Nobel-békedíjas volt Costa Rica-i elnök vízumát, aki bírálta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","shortLead":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","id":"20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6.jpg","index":0,"item":"d8fc69d5-8ab2-499c-aec3-b0e16f0c7096","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","timestamp":"2025. április. 01. 15:13","title":"Moziban is látható lesz a Hunyadi elképesztő látványt ígérő záróepizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét jelenti, ahova pénzért lehet bekerülni.","shortLead":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét...","id":"20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"25500b79-ef49-4934-bd93-4cf410276974","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","timestamp":"2025. április. 01. 12:01","title":"A Munkácsy-díjas Vészabó „nemzetközi sikerei” a Telex szerint pénzért vett dicsőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880abacb-f5ae-4b20-a03a-5fe1e6bccfd1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar szélsőt tavaly nyáron hatmillió euróért igazolta le a Galatasaray.","shortLead":"A magyar szélsőt tavaly nyáron hatmillió euróért igazolta le a Galatasaray.","id":"20250402_labdarugas-galatasaray-sallai-roland-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880abacb-f5ae-4b20-a03a-5fe1e6bccfd1.jpg","index":0,"item":"63e219fb-aaa9-4be7-8ba4-c0ceb4b171c4","keywords":null,"link":"/sport/20250402_labdarugas-galatasaray-sallai-roland-eladas","timestamp":"2025. április. 02. 14:01","title":"Edzője Sallai Rolandról: Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nyugodtan távozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által elkövetett bűncselekmények listája. Az EU külügyi főképviselője szerint rendkívül előrehaladott az orosz háborús bűncselekményeket vizsgáló bíróság felállításának ügye.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által...","id":"20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"17138bbc-d2a7-4041-b983-812786c77f9e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","timestamp":"2025. április. 01. 13:06","title":"Nekünk Nürnberg kell – az oroszok felelősségre vonásáról vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","shortLead":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","id":"20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"831b47b1-8449-4231-bb97-b9943e83c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","timestamp":"2025. április. 01. 12:20","title":"Nincs egyezség a bérekről, figyelmeztető sztrájkot tartottak a GE veresegyházi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]