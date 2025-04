Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1f60fac-4805-4230-ba42-12ff012935f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A sajtófotó-pályázat szervezői szerint csak a fényképek szakmai minőségét nézték.","shortLead":"A sajtófotó-pályázat szervezői szerint csak a fényképek szakmai minőségét nézték.","id":"20250402_world-press-photo-gruzia-taszsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f60fac-4805-4230-ba42-12ff012935f2.jpg","index":0,"item":"dea760ac-2b19-4fcb-bda3-04028dfe6222","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_world-press-photo-gruzia-taszsz","timestamp":"2025. április. 02. 20:42","title":"Grúz fotósok tiltakoznak, mert az orosz TASZSZ munkatársa nyert World Press Photo-díjat a tbiliszi tüntetésekről készült képeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250e66-9907-458e-a433-4934cfbc052a","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Súlyosabb büntetési tételek, új szabadságkorlátozó módszer és az elkövetők pellengérre állítása. Számos intézkedés bekerült a kormány új, drogellenesnek mondott módosító csomagjába, de a megelőzésről elfelejtettek szót ejteni.","shortLead":"Súlyosabb büntetési tételek, új szabadságkorlátozó módszer és az elkövetők pellengérre állítása. Számos intézkedés...","id":"20250401_Drogtorveny-buntetes-Btk-modositas-birtoklas-kabitoszer-kereskedelem-diler-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8250e66-9907-458e-a433-4934cfbc052a.jpg","index":0,"item":"52e948af-3a43-4a17-8378-1ff892472f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Drogtorveny-buntetes-Btk-modositas-birtoklas-kabitoszer-kereskedelem-diler-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:37","title":"A fogyasztónak vallania kell a díleréről, az orvosnak a kezelt gyerekről, és súlyosabb büntetést kap, aki betépve bűnöz – benyújtották az új drogtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt tagjai már harmadszor vonulnak péntek hajnalban az MTVA székházához.","shortLead":"Az ellenzéki párt tagjai már harmadszor vonulnak péntek hajnalban az MTVA székházához.","id":"20250402_orban-viktor-kossuth-radio-interju-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775.jpg","index":0,"item":"1fbaaf39-50af-4d4d-a5ff-b2130dff4108","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-viktor-kossuth-radio-interju-momentum","timestamp":"2025. április. 02. 13:19","title":"A Momentum pénteken újra megpróbálja megakadályozni Orbán rádióinterjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb kérő jelent meg a TikTok amerikai üzletágára licitálók között, ám az amerikai kormányzat állítólag ezt nem veszi komolyan.","shortLead":"Újabb kérő jelent meg a TikTok amerikai üzletágára licitálók között, ám az amerikai kormányzat állítólag ezt nem veszi...","id":"20250403_amazon-tiktok-felvasarlasa-egyesult-allamok-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"bb2d21b0-a3c6-44de-9970-e3db13978de3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_amazon-tiktok-felvasarlasa-egyesult-allamok-betiltas","timestamp":"2025. április. 03. 10:09","title":"Megvenné az Amazon a TikTok amerikai részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is átvettek, de rövid időn belül leváltották egy kevésbé addiktív és veszélyes drogra – igaz, ennek is megvannak a maga mellékhatásai.","shortLead":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is...","id":"20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a.jpg","index":0,"item":"4801a42b-6b4a-4586-9c3d-7b5827e04818","keywords":null,"link":"/elet/20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","timestamp":"2025. április. 02. 06:01","title":"Ezt szedik a vadászpilóták, hogy ébren maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vasárnap már tíz fok sem lesz, hétfő hajnalban pedig már mindenhol fagyra kell számítani.","shortLead":"Vasárnap már tíz fok sem lesz, hétfő hajnalban pedig már mindenhol fagyra kell számítani.","id":"20250402_hidegfront-jon-hetvege-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"c314fedd-4e51-42e9-8100-e0968bf3fe3d","keywords":null,"link":"/elet/20250402_hidegfront-jon-hetvege-fagy","timestamp":"2025. április. 02. 19:32","title":"Olyan erős hidegfront jön a hétvégén, hogy hózáporokra is számítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]