[{"available":true,"c_guid":"00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","shortLead":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","id":"20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63.jpg","index":0,"item":"317d7780-88e5-47e2-bc9f-9bdbdb4893c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 03. 13:31","title":"Egy viszontvámokkal sújtott sziget adminisztrátora szerint ők nem is kereskednek az USA-val, és nincsenek is vámjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c670a9-e913-4e9e-b419-fc837105a23f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata főszerkesztője szerint a Tisza-szigetek olyanok, mint a polgári körök voltak, és aggódik a jobboldalért.","shortLead":"A Demokrata főszerkesztője szerint a Tisza-szigetek olyanok, mint a polgári körök voltak, és aggódik a jobboldalért.","id":"20250404_poloska-magyar-peter-bencsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c670a9-e913-4e9e-b419-fc837105a23f.jpg","index":0,"item":"575d0d65-9662-4ae4-9ee5-7293c1147962","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_poloska-magyar-peter-bencsik","timestamp":"2025. április. 04. 12:03","title":"A poloskavonaton nincsen fék, most Bencsik András fűti a mozdonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","shortLead":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","id":"20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d.jpg","index":0,"item":"6e00780d-41ed-4705-acd1-3d6252cee810","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:43","title":"A Wizz Air apró betűk nélküli szabályzatot és új repülőket ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy felét teszik ki. De a Trump-kabinet máshogy számolja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy...","id":"20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23.jpg","index":0,"item":"5c2e0a78-ee02-41e2-a7c1-d184c8357f0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 22:42","title":"Brutális viszontvámokat jelentett be Donald Trump, az EU 20 százalékos sarcot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön mások mellett Katar vagy az USA.","shortLead":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön...","id":"20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"f5ff190d-ffb6-454c-87ea-0c95f637ac3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szabad Európa: A kormány 10 milliárd eurónyi hitelt akar felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel véglegesen pont kerülhet Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári kivégzésnek ügyében.","shortLead":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel...","id":"20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536.jpg","index":0,"item":"a52b98c4-84e9-48ff-952e-2b7b70b705b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","timestamp":"2025. április. 03. 14:49","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség Gyárfás Tamásra, Portikra pedig életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","shortLead":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","id":"20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b.jpg","index":0,"item":"7d53966a-9a1a-4e6b-a3ce-32c5e84da574","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","timestamp":"2025. április. 04. 16:55","title":"Ezrek tüntettek Pozsonyban az orosz típusú civilellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]