Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","shortLead":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","id":"20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"862038e4-4e04-4733-a9f4-afca189230cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 02. 15:02","title":"Ausztria is lezárhatja a kis határátkelőket a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c794d4a9-af2d-4d14-8eaa-e0f70463e99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Átlátszóhoz eljuttatott drónfelvételek alapján erősen kérdéses, miért került több milliárdba a díszletváros felépítése.","shortLead":"Az Átlátszóhoz eljuttatott drónfelvételek alapján erősen kérdéses, miért került több milliárdba a díszletváros...","id":"20250403_Rakay-Philip-Petofi-film-Most-vagy-soha-diszletvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c794d4a9-af2d-4d14-8eaa-e0f70463e99f.jpg","index":0,"item":"094e0529-6bde-493d-b6e0-af5d637aac72","keywords":null,"link":"/elet/20250403_Rakay-Philip-Petofi-film-Most-vagy-soha-diszletvaros","timestamp":"2025. április. 03. 15:23","title":"Ennyi maradt Rákay Philip 7 milliárdos állami támogatású Petőfi-filmje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","shortLead":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","id":"20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"02dc51d6-93a5-4d71-9901-475870713c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","timestamp":"2025. április. 02. 17:26","title":"Tényleges életfogytiglant kért a feleségét és a kislányát megölő albertirsai férfira az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","shortLead":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","id":"20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f.jpg","index":0,"item":"7283c155-164d-4cbf-b391-ad8fb500459b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","timestamp":"2025. április. 04. 06:10","title":"Egymást perli a két hajózási társaság, amelyeknek a hajói ütköztek az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. Lehet, hogy Soderbergh végre elkészítette a nagy művet? Az egész nem több 93 percnél, és ez már önmagában nyerő.","shortLead":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender...","id":"20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825.jpg","index":0,"item":"84684c2f-98b8-465a-8439-adaf547a5e68","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 20:00","title":"Lakberendezési thriller – Kritika Steven Soderbergh kémfilmjéről, a Fekete táskáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]