[{"available":true,"c_guid":"a6eabbea-8681-42c1-8fcc-dfda97786957","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elon Musk támogató nyilatkozatai a transzatlanti vámmentes kereskedelmi rendszerről a milliárdos gyengeségének és félelmének jelei – mondta Robert Habeck leköszönő német alkancellár és gazdasági miniszter.","shortLead":"Elon Musk támogató nyilatkozatai a transzatlanti vámmentes kereskedelmi rendszerről a milliárdos gyengeségének és...","id":"20250407_Nemet-miniszter-Musk-gyengeseg-es-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6eabbea-8681-42c1-8fcc-dfda97786957.jpg","index":0,"item":"28f23b0f-2e0b-43cb-97f9-2d701cb23c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Nemet-miniszter-Musk-gyengeseg-es-felelem","timestamp":"2025. április. 07. 15:19","title":"„Gyengeség és félelem” – Elon Muskot támadja a német miniszter a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője vásárolna fel. A cég MI-kütyük fejlesztésében utazik, és alapító tag még az Apple egyik korábbi kulcsembere is.","shortLead":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője...","id":"20250408_jony-ive-sam-altman-io-products-kijelzo-nelkuli-eszkoz-fejlesztes-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"3d7dcd63-92f7-4718-94c5-d9c665ae0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_jony-ive-sam-altman-io-products-kijelzo-nelkuli-eszkoz-fejlesztes-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 09:03","title":"Képernyő nélküli telefonon dolgozhat az Apple korábbi sztártervezője, az OpenAI venné meg a fejlesztőcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha a lakosság a „rezsicsökkentés” helyett a valósággal szembesülne.","shortLead":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha...","id":"20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd.jpg","index":0,"item":"207837d4-34dd-46ee-b7fb-6b94455dc3d3","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Egyre több az ingyenáram, a lakosságnak viszont csak a „rezsicsökkentés” jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény szükségességéről írt a Facebookon.","shortLead":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény...","id":"20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3.jpg","index":0,"item":"ee60e403-99de-44ac-bcf2-f1ad24b219f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","timestamp":"2025. április. 07. 16:27","title":"Németh Szilárd elvenné a bírók mérlegelési jogát drogügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","shortLead":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","id":"20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845.jpg","index":0,"item":"04dac465-3357-4d89-8bd9-1bf3314e0c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:13","title":"Durván esnek az olajárak is, négy éve nem láthattunk ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk nem csak a matematikus olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Első kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250407_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"f9ef324f-78b0-4523-8501-30326fb07fe1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-1","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Gondolkozz velünk! – Szexi a matek 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418af01-0cbc-49c2-8f04-1be58506fc2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal sokkal olcsóbbra hozta ki a KSH, az élelmiszerek ára pedig stagnált, így jött ki az, hogy 4,7 százalékosra lassult az infláció.","shortLead":"Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal...","id":"20250408_inflacio-arak-dragulas-ksh-szolgaltatas-elelmiszer-benzin-rezsi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0418af01-0cbc-49c2-8f04-1be58506fc2b.jpg","index":0,"item":"d4808acc-5502-4de7-adce-c5f2670612f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_inflacio-arak-dragulas-ksh-szolgaltatas-elelmiszer-benzin-rezsi-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 08:35","title":"Nagyot fékezett az infláció, de bármit mondanak, ennek nincs köze az árrések szabályozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.","shortLead":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők...","id":"20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"20b1b254-35ce-4ca0-80a6-c6e3168c4db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. április. 07. 09:03","title":"Elkezdte bedarálni a Meta a tényellenőrzést a Facebookon és az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]