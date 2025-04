Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem csökken három egymást követő hónapban 4 százalék alá. Ez a lépés jelenleg havi 1334 forint megtakarítást eredményezne. De mikor térhet vissza az infláció 4 százalék alá?","shortLead":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem...","id":"20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1.jpg","index":0,"item":"e3ad7252-657e-4e84-b153-4616176358ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","timestamp":"2025. április. 08. 17:19","title":"Mennyit nyerhetünk az alapszámla díjmentességével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","shortLead":"F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","id":"20250408_till-tamas-f-janos-karterites-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8.jpg","index":0,"item":"bce8ae37-b114-4adf-a431-5e2db47d6c86","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_till-tamas-f-janos-karterites-serelemdij","timestamp":"2025. április. 08. 21:29","title":"Nyolcvanmilliós sérelemdíjat követelnek Till Tamás szülei, de nincs semmi a gyilkossággal gyanúsított férfi nevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed6226-706c-40e6-936a-f35e5a8127f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint jóval előbb képesek voltak oxigént használni a baktériumok, mint ahogy az nagy mennyiségben rendelkezésre állt volna a Földön.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint jóval előbb képesek voltak oxigént használni a baktériumok, mint ahogy az nagy mennyiségben...","id":"20250407_hun-ren-foldi-elet-kialakulasa-bakteriumok-oxigenhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ed6226-706c-40e6-936a-f35e5a8127f9.jpg","index":0,"item":"e7c9396c-d000-4356-88d6-4962fde6b5de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_hun-ren-foldi-elet-kialakulasa-bakteriumok-oxigenhasznalat","timestamp":"2025. április. 07. 14:03","title":"Kiderült valami igazán meglepő az évmilliárdokkal ezelőtt élt baktériumokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90367c86-363b-4252-8be6-923dc2f44b93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez azért meglepő, mert a cég termékeire már nem volt kereslet a nemzetközi piacon.","shortLead":"Ez azért meglepő, mert a cég termékeire már nem volt kereslet a nemzetközi piacon.","id":"20250407_tungsram-felszamolas-gepsor-licit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90367c86-363b-4252-8be6-923dc2f44b93.jpg","index":0,"item":"6b87768f-db43-4dd0-a843-06a31b10a448","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_tungsram-felszamolas-gepsor-licit","timestamp":"2025. április. 07. 16:05","title":"Több órán át zajlott a licitháború a Tunsgram gyár gépsoráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31636638-09c4-4311-960c-f28859ddd37b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Aetherflux olyan erőművet tervezett, ami lézerrel sugározna energiát a Földre. A cég szerkezetét a SpaceX segítheti alacsony Föld körüli pályára állítani.","shortLead":"Az amerikai Aetherflux olyan erőművet tervezett, ami lézerrel sugározna energiát a Földre. A cég szerkezetét a SpaceX...","id":"20250408_elektromos-aram-naperomu-vilagur-foldkoruli-palya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31636638-09c4-4311-960c-f28859ddd37b.jpg","index":0,"item":"6d02591a-b05a-4d57-9670-5209ef43349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_elektromos-aram-naperomu-vilagur-foldkoruli-palya","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"Az űrből sugározna áramot a Földre egy új startup, 2026-ban indulhat útnak az első erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény szükségességéről írt a Facebookon.","shortLead":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény...","id":"20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3.jpg","index":0,"item":"ee60e403-99de-44ac-bcf2-f1ad24b219f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","timestamp":"2025. április. 07. 16:27","title":"Németh Szilárd elvenné a bírók mérlegelési jogát drogügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","shortLead":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","id":"20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593.jpg","index":0,"item":"b40a181a-1b56-4320-af3e-548e2f9dd523","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","timestamp":"2025. április. 08. 06:51","title":"Üzent a rendőrség azoknak, akiket zavar Hadházyék keddi hídblokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","id":"20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"e48a90db-0762-4dbb-a295-273cd3e5881a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","timestamp":"2025. április. 08. 12:10","title":"Elismerték, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazás Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]