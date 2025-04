Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3802d28-c474-41f9-874c-55fc87b84ea2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kiadós szentségelés 10 ezer rubelbe kerülhet Oroszországban.","shortLead":"Egy kiadós szentségelés 10 ezer rubelbe kerülhet Oroszországban.","id":"20250407_karomkodas-buntetes-oroszorszag-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3802d28-c474-41f9-874c-55fc87b84ea2.jpg","index":0,"item":"9de8f31c-232e-4e9b-b0a8-c601b3c23d66","keywords":null,"link":"/elet/20250407_karomkodas-buntetes-oroszorszag-emeles","timestamp":"2025. április. 07. 14:16","title":"Durván megemelik a káromkodásért kiszabott büntetéseket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményt vasárnap délután hívta fel egy bombával fenyegetőző férfi.","shortLead":"Az intézményt vasárnap délután hívta fel egy bombával fenyegetőző férfi.","id":"20250407_budapest-baleseti-kozpont-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e.jpg","index":0,"item":"e3e2973f-e073-40c0-8dc1-a64057296ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_budapest-baleseti-kozpont-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 14:58","title":"Bombariadó miatt több órára leállt a sürgősségi ellátás a Fiumei úti Baleseti Központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője vásárolna fel. 