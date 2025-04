Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","shortLead":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","id":"20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1.jpg","index":0,"item":"67d58ffb-9939-40c4-a753-4cf6b1f786ff","keywords":null,"link":"/sport/20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","timestamp":"2025. április. 13. 19:07","title":"Forma-1: Az élről rajtoló Piastri behúzta a bahreini nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ffe7ae-5166-4310-abd3-00be965f084c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyobb mennyiségű szaharai por érkezik az országba.","shortLead":"Nagyobb mennyiségű szaharai por érkezik az országba.","id":"20250412_Saras-eso-varhato-Magyarorszagon-a-jovo-het-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ffe7ae-5166-4310-abd3-00be965f084c.jpg","index":0,"item":"75defcd5-9176-4a64-bacf-ad022160d9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Saras-eso-varhato-Magyarorszagon-a-jovo-het-elso-napjaiban","timestamp":"2025. április. 12. 13:04","title":"Saras eső várható Magyarországon a jövő hét első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámháború kezdete óta az amerikai fizetőeszköz úgy ingadozik, ahogy az a válságban lévő feltörekvő országoknál szokás. Drámai mértékben veszített az értékéből, ami azzal jár, hogy Amerika más kormányoktól függ. Így főleg Kínától, amellyel éppen történelmi viszálya bontakozik ki. A történelemben talán még nem volt ennyire veszélyes ’bátorságpróba’. Ez tényleg olyan, mint amikor két autó robog teljes sebességgel egymás felé, és amelyik előbb félrerántja a kormányt, az vesztett – írja a két szerző, Daniel Eckert és Holger Zschäpitz.","shortLead":"A vámháború kezdete óta az amerikai fizetőeszköz úgy ingadozik, ahogy az a válságban lévő feltörekvő országoknál...","id":"20250412_Die-Welt-helyzetelemzes-A-dollar-melyrepulese-jelenti-Trump-kovetkezo-durva-hibajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"f210adaf-bce7-44ca-b705-b8c68d34410b","keywords":null,"link":"/360/20250412_Die-Welt-helyzetelemzes-A-dollar-melyrepulese-jelenti-Trump-kovetkezo-durva-hibajat","timestamp":"2025. április. 12. 08:06","title":"Die Welt-helyzetelemzés: A dollár mélyrepülése jelenti Trump következő durva hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb47038-32a4-4078-9239-b48e2e9cb293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénisz alakú menetelés után a Kétfarkú Kutya Párt politikusai tartottak beszédeket a Hősök terén, ahol a szürkeségből és az egyformaságból a színek és a változatosság világába juttatták el az embereket.","shortLead":"A pénisz alakú menetelés után a Kétfarkú Kutya Párt politikusai tartottak beszédeket a Hősök terén, ahol a szürkeségből...","id":"20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cb47038-32a4-4078-9239-b48e2e9cb293.jpg","index":0,"item":"f9ccec78-06d6-4e2d-a172-0135f622745d","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","timestamp":"2025. április. 12. 14:38","title":"„Éljetek úgy, hogy soha senki ne mondja meg, hogyan kelljen élnetek” – Magyar Péternek és Orbán Viktornak is üzent az MKKP a békemenetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély leváltani Orbánt.","shortLead":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély...","id":"20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581.jpg","index":0,"item":"7a0fcd9a-3fc8-4be0-81a2-d98cf7b36bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","timestamp":"2025. április. 12. 21:06","title":"Baranyi Krisztina: Ha nem jött volna Magyar Péter, lett volna más, aki összehoz egy új, nagy erejű ellenzéki pártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","shortLead":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","id":"20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f.jpg","index":0,"item":"3bea06a6-f953-4dd8-b0e4-9da291d6c4ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","timestamp":"2025. április. 14. 06:59","title":"Tizenkét órán át volt a műtőben a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","shortLead":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","id":"20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451.jpg","index":0,"item":"bb894f8c-a796-458e-88f6-c33983eea420","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","timestamp":"2025. április. 13. 13:21","title":"Több mint 30 ember, köztük két gyerek halálát okozta az ukrajnai Szumit ért orosz rakétatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]