[{"available":true,"c_guid":"038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","shortLead":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","id":"20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff.jpg","index":0,"item":"151db7cd-bfd0-4197-90bf-0e5779e879dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","timestamp":"2025. április. 15. 10:37","title":"A rendőrség 64 ember ellen indított eljárást a hétfői budapesti tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","shortLead":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","id":"20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377.jpg","index":0,"item":"c9e7ec95-f256-4238-aabc-7653adf1379d","keywords":null,"link":"/elet/20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","timestamp":"2025. április. 14. 19:09","title":"Szarvasbébiszerű zaklatás áldozatának mondja magát Morrissey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35de9a-06bc-4046-b889-22b8bb3cb73b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi napok legújabb trendje, hogy mindenki akciófigurákat készíttet saját magáról – vagy másokról – a mesterséges intelligencia segítségével. A BBC arra figyelmeztet, ez több ponton is igen komoly kérdéseket vet fel.","shortLead":"Az utóbbi napok legújabb trendje, hogy mindenki akciófigurákat készíttet saját magáról – vagy másokról – a mesterséges...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-chatgpt-akcifigura-generalasa-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e35de9a-06bc-4046-b889-22b8bb3cb73b.jpg","index":0,"item":"9e97fd76-58dd-4142-992d-d265d3411211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_mesterseges-intelligencia-chatgpt-akcifigura-generalasa-veszelyek","timestamp":"2025. április. 15. 20:03","title":"Ön is készíttetett akciófigurát a mesterséges intelligenciával? Ezekről a veszélyekről tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","shortLead":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","id":"20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a.jpg","index":0,"item":"a834b47f-6a7c-480d-9dbd-49f9c6436e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","timestamp":"2025. április. 16. 11:12","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a TEK-esekre légpisztollyal lövöldöző, majd a rátörő rendőröket feljelentő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti bizottság érkezett Budapestre, hogy az alapvető jogok érvényesüléséről tájékozódjanak. A tapasztalataikról sajtótájékoztatón számoltak be.","shortLead":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti...","id":"20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265.jpg","index":0,"item":"38a5942a-c1a0-46bb-9c88-ab908e06571d","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","timestamp":"2025. április. 16. 15:00","title":"EP-képviselői delegáció Budapesten: A magyar kormány képviselői kifejezetten agresszívan viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem revitalizálják a falut – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.","shortLead":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem...","id":"20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f.jpg","index":0,"item":"1916921b-0add-4aeb-b40e-064d61cf3c49","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","timestamp":"2025. április. 16. 12:15","title":"Gémesi György: Ha megkérdeztek volna, biztos jobb ötleteket adunk, mint a kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni nem tudunk”.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni...","id":"20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"6145e6cb-3dc7-4c01-b54f-c6303bc01840","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","timestamp":"2025. április. 14. 21:06","title":"Tiborcz István szerint az értékteremtés olyan, mint a hagyma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek elkövettek-e jogsértést.","shortLead":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek...","id":"20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e.jpg","index":0,"item":"a1dd7a06-3a93-4242-92ff-3d6eeb55df89","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 15:12","title":"Rajtaütést tartott a GVH a Sparnál és az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]