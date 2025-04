Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","shortLead":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","id":"20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c.jpg","index":0,"item":"ca5c55a1-affc-4dcf-9d1b-5b40ba5ba1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","timestamp":"2025. április. 28. 11:42","title":"Jön a Three Days Grace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","shortLead":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","id":"20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ecf7e9f3-50f6-4c64-b17b-7faff7f24db4","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","timestamp":"2025. április. 28. 16:24","title":"Állami támogatást kínál a kormány a víziszárnyastartóknak, ha bezárják a telepüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4440e7-731c-48b9-a07b-1e7ea1f1b11a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon szüksége van-e a világnak egy hófehér öltönyös, jólfésült nyomozóra?","shortLead":"Vajon szüksége van-e a világnak egy hófehér öltönyös, jólfésült nyomozóra?","id":"20250429_Jon-az-uj-Miami-Vice","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4440e7-731c-48b9-a07b-1e7ea1f1b11a.jpg","index":0,"item":"157e1eb4-d243-4f21-9ad1-ce99966e7b13","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Jon-az-uj-Miami-Vice","timestamp":"2025. április. 29. 09:19","title":"Jön az új Miami Vice, nem is akárkitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","shortLead":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","id":"20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146.jpg","index":0,"item":"0ac4b02b-7043-416a-9687-90dfc0a189b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","timestamp":"2025. április. 28. 10:18","title":"Videón, ahogy durrdefekt miatt szalagkorlátnak csapódik egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","shortLead":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","id":"20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5.jpg","index":0,"item":"e0aca99e-c591-46ec-9f78-559c1fcdcd34","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","timestamp":"2025. április. 29. 07:56","title":"Trump rájött, szerelni kellene az autóvámokon, hogy ne rakódjanak vámokra vámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felpörgetnék a belföldi fogyasztást, és stabilizálnák a külkereskedelmet.","shortLead":"Felpörgetnék a belföldi fogyasztást, és stabilizálnák a külkereskedelmet.","id":"20250428_gazdasagelenkito-csomag-kina-usa-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"c3a631e1-397d-4420-8768-f40108b3cbcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_gazdasagelenkito-csomag-kina-usa-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 10:21","title":"Gazdaságélénkítő csomaggal reagál Kína az amerikai vámok sorvasztó hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","shortLead":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","id":"20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15.jpg","index":0,"item":"22e97877-b829-455f-ad71-a1c7013d291e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","timestamp":"2025. április. 28. 15:23","title":"Fotókat készítenek a dolgozókról a kórházi beléptetőrendszerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat marad 6,5 százalékon, ahogy Varga Mihály meghirdette: továbbra is szigorú, óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.","shortLead":"Az alapkamat marad 6,5 százalékon, ahogy Varga Mihály meghirdette: továbbra is szigorú, óvatos és türelmes monetáris...","id":"20250429_A-Varga-fele-mt-menetel-tovabb-a-Matolcsy-fele-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"09f62498-2db0-4be6-af76-9aca5ad6f850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_A-Varga-fele-mt-menetel-tovabb-a-Matolcsy-fele-uton","timestamp":"2025. április. 29. 14:15","title":"A Varga-féle MNB tovább menetel a Matolcsy-féle úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]