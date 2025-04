Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb038217-8667-4c4e-ab3f-a0afa537d0b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A VW elektromos modelljének testvére lehet. ","shortLead":"A VW elektromos modelljének testvére lehet. ","id":"20250430_Volkswagen-alapokon-eledhet-ujja-a-Ford-Fiesta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb038217-8667-4c4e-ab3f-a0afa537d0b5.jpg","index":0,"item":"f848f601-8479-4b4f-81fd-8e8f0ffcd7b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Volkswagen-alapokon-eledhet-ujja-a-Ford-Fiesta","timestamp":"2025. április. 30. 16:08","title":"Volkswagen-alapokon éledhet újjá a Ford Fiesta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","shortLead":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","id":"20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b.jpg","index":0,"item":"05c7d38d-5ca7-4d64-ace9-df3029f64777","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:21","title":"Száz drónnal támadták az oroszok éjjel Ukrajnát, nyolc ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fe7b7-564f-4139-8ef0-9bae29a20180","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Pennsylvaniában leszakadt villanyvezeték ölt meg egy férfit.","shortLead":"Pennsylvaniában leszakadt villanyvezeték ölt meg egy férfit.","id":"20250430_egyesult-allamok-usa-aramszunet-pennsylvania-pittsburgh-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20fe7b7-564f-4139-8ef0-9bae29a20180.jpg","index":0,"item":"7dd86a4d-7a39-4a19-b1ff-a9c9def5111e","keywords":null,"link":"/elet/20250430_egyesult-allamok-usa-aramszunet-pennsylvania-pittsburgh-aram","timestamp":"2025. április. 30. 10:13","title":"Hétszázezren maradtak áram nélkül az Egyesült Államokban a viharos időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kovács Gergely kutyáját nagy megtiszteltetés érte.","shortLead":"Kovács Gergely kutyáját nagy megtiszteltetés érte.","id":"20250429_mkkp-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7.jpg","index":0,"item":"fdb5639f-2fe5-4989-ac48-b2c358b0ef6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_mkkp-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"Kutyika Kutyi lesz a Kutya Párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Zelenszkij manipulációnak nevezte Putyin kezdeményezését.","shortLead":"Zelenszkij manipulációnak nevezte Putyin kezdeményezését.","id":"20250429_ukrajnai-haboru-haromnapos-tuzszunet-putyin-zelenszkij-kreml","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"dfaddda9-f00c-4551-ac63-a77bd6ebbe89","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukrajnai-haboru-haromnapos-tuzszunet-putyin-zelenszkij-kreml","timestamp":"2025. április. 29. 16:10","title":"A Kreml szerint Ukrajna térfelén pattog a labda a háromnapos tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","shortLead":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","id":"20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd.jpg","index":0,"item":"801a2558-e4e5-4a75-815e-4e0705b48220","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:37","title":"Medvegyev háborúval fenyegetett meg több NATO-tagállamot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető több mint egymillió forintos kárt okozott, később beismerte tettét a bíróságon. ","shortLead":"Az elkövető több mint egymillió forintos kárt okozott, később beismerte tettét a bíróságon. ","id":"20250430_rongalas-auto-hajdu-bihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"245062e8-142a-40e2-b5ff-90dae6ac4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_rongalas-auto-hajdu-bihar","timestamp":"2025. április. 30. 10:53","title":"Egy férfi bosszúból megrongált egy autót, amiről kiderült, hogy nem is azé, akin bosszút akart állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]